Суббота, 22 июля 2017 года, № 74





Вынужденная мера

Повышение стоимости проезда – вынужденная мера, в противном случае наступит транспортный коллапс. В 2016 году перевозчики продали 48 машин и продолжают уходить с рынка транспортных услуг. Если тариф не повышать, свою деятельность будут сворачивать и остальные. К слову, сейчас из 50 маршрутов работают только 38, остальные не интересны частному бизнесу с точки зрения получения прибыли. Иногородние перевозчики не хотят работать в Мариуполе. Коммунального транспорта недостаточно, чтобы закрыть эти направления.

На вопрос, почему стоимость проезда в Мариуполе одна из самых высоких в Украине, директор департамента транспорта и связи Василий Клат ответил так: «Цена выживания коммунального транспорта – 9 грн, все что меньше – убыток. Чем больше автопарк и транспортная инфраструктура, тем дороже их содержание. К тому же подорожало топливо и все комплектующие, контактный провод и рельсовое полотно, то есть расходы на содержание автопарка существенно возросли. Если мы хотим, чтобы транспорт развивался, а не умирал, надо искать компромиссы: часть денег доплачивает бюджет, часть – пассажиры».

Давно назрел, если не сказать, перезрел вопрос монетизации льгот за проезд. По подсчетам специалистов, в нашем полумиллионном городе право на бесплатный проезд имеют 200 тыс. человек!

Еще об одной интересной детали рассказал и.о. начальника управления пассажирских перевозок и развития транспорта департамента транспорта и связи Никита Бирюков: «В Мариуполе перевозчикам продают топливо по 20 грн за литр, притом что в Запорожье оно стоит 18 грн. Просим привезти топливо из других городов по более низкой, чем у нас, цене, но получаем отказ».