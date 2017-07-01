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Суббота, 22 июля 2017 года, № 74
На слуху: значимые события недели
Год назад был убит журналист Павел Шеремет
20 июля 2016-го в 7:45 в центре Киева была взорвана машина, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Убийство до сих пор не раскрыто. Между тем первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил о прогрессе в расследовании дела: «Многого не могу сказать, есть тайна следствия. Это убийство будет раскрыто в ближайшее время. Нужно подождать».
Атака боевиков под Красногоровкой
ВСУ отразили наступление ДРГ противника. 20 июля в прямом боестолкновении погибли трое военнослужащих Украины, еще семь человек были ранены, один попал в плен, сообщает пресс-центр штаба АТО. Террористы начали массированный обстрел запрещенными 120-мм минами и танковыми снарядами. Огонь с разных позиций вели не менее четырех танков.
В Мариуполе побывал датский посол
Городской голова Вадим Бойченко 20 июля встретился с делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании Рубеном Мэдсеном, руководителем представительства Датского совета по делам беженцев в Украине Кристой Зонголович. Делегация ознакомилась с помощью, которую оказывает Датский совет по делам беженцев и УВК ООН.
Социального жилья станет больше
В Мариуполе реконструируют нежилое здание, которое после модернизации превратится в жилой дом. За это решение на заседании исполкома проголосовали единогласно. Начальник мариупольского УКС Валерий Шевченко уточнил, что реконструкция пройдет на ул. Красномаякской, 19. В доме будет 20 благоустроенных квартир. Проект прошел комплексную экспертизу. Его стоимость 16 млн грн.
День Нептуна на городском пляже
Яркий праздник состоится в воскресенье, 23 июля. Его организаторами выступили творческие коллективы Дворцов культуры города. В программе: конкурс скульптур из песка, роспись аквагримом и боди-арт, «пиратское шоу», показ мод, спортивные состязания, концерт. На территории яхт-клуба «Азовсталь» пройдут первые в Мариуполе соревнования по прыжкам с трамплина на велосипеде.