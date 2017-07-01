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Суббота, 22 июля 2017 года, № 74


Теплосчетчики в одни руки

Приборы учета хотят передать на обслуживание «Мариупольтеплосети»

Директор департамента развития жилищно-коммунальнойвЂ‚инфраструктуры Мариупольского горсовета Игорь Бабек отметил: «На сегодняшний день в городе 1246 домов, в которых установлено 1384 теплосчетчика. Мы хотим построить единую систему, передать приборы учета в одни руки, тем самым обеспечив централизованное и, главное, своевременное обслуживание, ремонт, замену при необходимости или госповерку». Он отметил, что жители домов, в которых созданы ОСМД, с недоверием относятся к такой инициативе, ведь они приобретали теплосчетчики за свой счет и обслуживают их  самостоятельно.

Вопрос, который, без сомнения, волнует каждого, задал депутат горсовета Юрий Дорошенко: «Я думаю, многие жильцы сразу представят такую картину: придет «Мариупольтеплосеть» и будет диктовать свои условия, ставить теплоподачу на максимум, а потом жителям придется оплачивать огромные счета».

Игорь Бабек объяснил, что доступ к счетчику останется, но только  для ответственных за него лиц, потому что на данный момент 15 теплосчетчиков уже украли, еще около 40 подлежат ремонту: «Старший по дому или человек, которого жильцы сами выберут, будет заниматься регулировкой, показания теплосчетчика будут снимать в его присутствии. Теплосеть же займется лишь обслуживанием, охраной приборов учета ивЂ‚их восстановлением, если теплосчетчик все же украдут или повредят».

Тем ОСМД, которые не решились на такую процедуру, придется ремонтировать приборы учета за свой счет, плюс обязательная госповерка каждые четыре года, а это более трех тысяч гривен.

Антон Луковников  


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