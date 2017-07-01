Суббота, 22 июля 2017 года, № 74

Глава – новый, курс – прежний На добрую память. Виталий Невгад вручает Вячеславу Аброськину икону Божьей Матери.



Вячеслав Аброськин представил полицейским Донетчины их нового руководителя Дело Вячеслава Аброськина, который за три года возродил полицию Донецкой области и не только – прифронтовой регион стал одним из самых безопасных в стране, продолжит Виталий Невгад. Передача полномочий состоялась 20 июля в Мариуполе во время совещания с руководителями всех территориальных подразделений полиции Донетчины и силовых ведомств области. В надежные руки Генерал Аброськин уже в должности первого заместителя главы Нацполиции Украины подвел итоги работы в прифронтовом регионе за два с половиной года и представил нового руководителя полиции Донецкой области. Генерал отметил, что за три года служить в зону боевых действий добровольно приехали считанные правоохранители, и один из первых – Виталий Невгад. В зоне проведения антитеррористической операции он с декабря 2014 года. «Виталий Невгад возобновил работу следственных подразделений, прошел путь от простого милиционера, следователя до руководителя следственного аппарата главка. Это грамотный, профессионально подготовленный офицер. Уверен, он будет достойно выполнять свои обязанности, подхватит и разовьет все наши проекты и полиция Донетчины пойдет еще дальше», – убежден Вячеслав Аброськин. КвЂ‚слову,вЂ‚преемниквЂ‚Вячеслава Аброськина на службе общается исключительно на украинском языке, для него это принципиальный вопрос. Представители власти, государственные служащие должны говорить на государственном языке, обоснованно считает Виталий ­Невгад. Он отметил, что осознает всю ответственность работы в зоне АТО и вместе с коллективом, который считается лучшим в стране, готов выполнять любые задачи: «Мы продолжим все начинания, которые были положены, и будем уделять внимание тем направлениям работы, благодаря которым полиция развивается, включая совместную работу с общественностью, детьми.вЂ‚БудетвЂ‚формироваться программа «Безопасная область», и в качестве продолжения вам начинать «Безопасную Украину», потому что на Донетчине развиваются действительно очень прогрессивные тенденции». От имени коллектива полиции Донецкой области ее новый начальник подарил генералу икону. Придется налаживать все сначала «Если говорить откровенно, я не очень рад, что меня назначили на эту серьезную должность – первого заместителя главы Национальной полиции Украины, я сегодня практически не спал, – удивил присутствующихвЂ‚неожиданным заявлением Вячеслав Аброськин. – У меня в полиции Донецкой области все организовано и работает как швейцарский часовой механизм. А теперь ко мне со всей страны поступают звонки – там убийство, там разбой… это серьезный, тяжелый труд. Сейчас идет становление полиции Украины – от патрульной до криминального блока». Уже в интервью журналистам генерал рассказал, что министр внутренних дел Арсен Аваков поручил ему курировать Донецкую область. «Новым назначением меня вернули к той работе, которой я занимался 20 лет. В мою компетенцию как первого заместителя главы Нацполиции – начальника криминальной полиции Украины входит раскрытие убийств, разбоев, краж, похищений людей и вымогательств». Виталий Невгад в свою очередь подчеркнул, что видит своими основными задачами соблюдение законности, конституционных прав и свобод граждан, обеспечение и сохранение территориальной целостности и конституционного порядка в Украине. Лучшие из лучших «С кем бы я хотел вернуться и зайти в Донецк, так это полиция Донецкой области. Другие полицейские подразделения не смогут этого сделать, как бы они себя ни хвалили», – отметил Вячеслав Аброськин. Юлия Франжева. Фото Натальи Шиман