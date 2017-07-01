Суббота, 22 июля 2017 года, № 74





Стипендии талантам

Одаренным ученикам Мариуполя и их педагогам установят мотивационные выплаты

В завершившемся учебном году научный потенциал мариупольских школьников был высоко оценен: семь человек получали стипендии Президента Украины, еще 19 – городские и областные.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко настоял: «Должна появиться общая городская программа поддержки одаренных детей Мариуполя. Кроме местного бюджета есть немало благотворительных организаций, которые также готовы оказывать помощь талантливым детям не только самым необходимым, но и мотивировать ребят познавательными поездками как по территории Украины, так и за ее пределами».

И вот теперь для нашей молодежи, показывающей выдающиеся достижения в учебе и научных изысканиях, в новом учебном году будут учреждены 44 стипендии городского совета – соответствующее решение было рассмотрено на заседании постоянных депутатских комиссий накануне сессии, которая состоится 25 июля.

Выплаты не заоблачные, но мотивирующие: для 13 студентов вузов – по 500 гривен, 14 учащимся колледжей и лицеев – по 400 гривен, 17 стипендий для учеников общеобразовательных школ в размере 300 грн.

Кроме того, будут установлены доплаты по 500 гривен учителям, которые подготовили победителей IV этапа всеукраинских олимпиад по базовым дисциплинам и Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников – членов Малой академии наук Украины.

Свои награды учредили и высшие учебные заведения города.

Вопрос о назначении стипендий одаренным детям на заседаниях постоянных депутатских комиссий не вызвал споров, надеемся, он будет принят на предстоящей сессии городского совета.

Николай Пожогин