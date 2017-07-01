Суббота, 22 июля 2017 года, № 74

Цена компромисса: и перевозчики сыты, и пассажиры целы Чтобы обновлять и ремонтировать подвижной состав, нужны немалые средства, которые планируют получить за счет повышения тарифов, однако стоимость проезда при нынешних зарплатах и пенсиях может оказаться непосильным бременем для многих мариупольских семей.



В Мариуполе снова повышается стоимость проезда в городском транспорте, горожане против, но иначе частники не выживут С 1 августа 2017 года в Мариуполе дорожает проезд: в трамваях и троллейбусах – до 4 грн, в коммунальных автобусах – до 5 грн, а в маршрутках – до 6 грн. Повышение тарифов, возможно, было бы воспринято с гораздо большим пониманием и меньшим возмущением, если бы сервис был качественным. Бичом общественного транспорта (по большей части это касается маршруток) по-прежнему остаются переполненные салоны, большие интервалы движения ряда маршрутов, гонки на дорогах, несоблюдение графика движения, грязь, порванные сиденья, дырявые полы и крыши, отсутствие поручней, «лысая резина» и др. Некоторые водители курят и разговаривают по мобильному телефону прямо за рулем, время от времени дает о себе знать хамство членов экипажа по отношению к льготникам. «Так за что мы должны платить больше?» – возмущаются горожане. За что платим? Горячая тема повышения тарифов активно обсуждается в Мариуполе, горожане считают, что аппетиты частных перевозчиков непомерно высоки, себестоимость их услуг искусственно завышена за счет умышленного занижения пассажиропотока (как его ведет частный перевозчик – неясно, учитывая, что билеты в маршрутках сплошь и рядом не выдают без запроса пассажира). У людей есть опасения, что возросшие доходы предприниматели направят в свой карман, а отнюдь не на повышение качества обслуживания. Тем более что это уже второй этап роста тарифа, первый был в апреле нынешнего года, и кардинальных изменений маршрутчики в свою работу не внесли. Местная власть пошла на повышение стоимости проезда, учитывая существенный рост цен на электричество, дизельное топливо, запчасти, увеличение минимальной зарплаты. Посчитаем: две поездки каждый день в течение месяца составят 360 грн, а если ездить с одной пересадкой – 720 грн, а это, между прочим, четверть минимальной зарплаты! Если пользоваться коммунальным транспортом, это позволит сэкономить 1-2 грн на поездке, еще большей экономия будет, если купить проездной ­МТТУ, но это выгодно тем, кто часто ездит. В минувшую среду 20 активистов группы «Народный контроль» и член исполкома Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин определились, что в начале августа проведут митинг, пригласив на него представителей местной власти, перевозчиков и право­охранителей. Общественность недовольна «Мы хотим собрать митинг и заявить, что в нашем городе пока нецелесообразно поднимать стоимость проезда, так как качество обслуживания не соответствует тарифу, – рассуждает один из активистов «Народного контроля в общественном транспорте Мариуполя» Степан Геков. – Необходимо улучшать сервис, оставив без изменений ныне действующие расценки. Если местные перевозчики не хотят работать на таких условиях, нужно искать им замену в других городах. В Мариуполе тариф один из самых высоких в стране, сравните со стоимостью проезда в таких городах-миллионниках, как Киев, Днепр,­ Одесса, притом что уровень жизни там выше, а сервис – лучше. К тому же у них есть подземный транспорт – более быстрый и дешевый. В нашем городе зачастую другой альтернативы, кроме как добираться маршрутками, нет, и монополисты этим пользуются». На вопрос, заметны ли какие-­либо улучшения в плане сервиса после повышения тарифа в этом году, Степан Геков ответил, что подвижки все-таки есть: «Меняются полы, чехлы, правда, некоторые используют некачественные материалы, которые прослужат несколько месяцев. В вопросах контроля мы тесно сотрудничаем с департаментом транспорта и связи Мари­упольского горсовета, они реагируют на наши замечания». «Мы должны заставить перевозчиков предоставлять более качественные услуги и не допускать завышения тарифов, – считает Дмитрий Забавин, который, к слову, голосовал на заседании исполкома против повышения стоимости проезда. – Имеющиеся у меня копии документов дают основание полагать, что перевозчики завысили себестоимость своих услуг. Например, обслуживающий 108-й маршрут предприниматель предоставил расчет, согласно которому он перевозит всего полпассажира (!) на один километр, а на 24т – одного пассажира, но кто этому поверит, когда маршрутки ездят переполненными, а люди жалуются, что не могут в них сесть! Одна из компаний заложила в тариф судебные расходы в размере около 120 тыс. грн! Неудивительно, что у некоторых предпринимателей себестоимость услуг доходит до 13-14 грн! Мы хотим затребовать калькуляцию по всем маршрутам, чтобы проверить расчеты. И если найдем несоответствие, возможно, придется решать спор в суде. Тем более что есть практика других городов, когда суд отменял решение о повышении тарифа». По мнению Дмитрия Забавина, последний рост тарифа не привел к каким-то существенным улучшениям, по его словам, подавляющая часть маршруток, как и раньше, выходят на линию грязными и разбитыми. Перевозчики: новый тариф нужен для поддержания автопарка Частные предприниматели, обслуживающие городские маршруты, понятное дело, поддерживают рост тарифов двумя руками, и у них на то есть свои аргументы. Предприниматель Павел Карастоянов – за повышение тарифов, его 26 автобусов обслуживают маршруты №№25, 68, 112, 124 и 153: «До повышения выручка была небольшая, сейчас она возросла на 30%. На эти деньги я капитально ремонтирую маршрутки и планирую приобрести пять автобусов большой вместимости. Недавно купил диагностическое оборудование для считывания технических неисправностей. Маршрутки оснастил GPS-оборудованием. Очередное повышение тарифа позволит обновлять подвижной состав и ремонтировать имеющийся. Если бы стоимость проезда не повысили, пришлось бы сокращать количество транспортных единиц». На вопрос, не ворует ли персонал деньги и ГСМ, предприниматель ответил так: «Думаю, что никто из моих коллег не может похвалиться тем, что у него на предприятии не воруют. Но я на основании данных о пассажиропотоке ставлю такой план, что много не украдешь, а что касается расхода ГСМ, то этот вопрос у меня под строгим контролем». В то же время предприниматель поддерживает идею введения электронных билетов, так как это позволит вести четкий подсчет пассажиров, в том числе льготных категорий. Куда уходят деньги? В обмен на повышение тарифа частные перевозчики обещали улучшить сервис, отремонтировать подвижной состав и привести свой транспорт в надлежащий вид. Кое-что из обещанного сделано – проведен капремонт 15 автобусов. С представителями транспортного бизнеса городская власть подпишет соглашение, в котором будет указано, какой транспорт и в какие сроки должен быть отремонтирован. В случае нарушения договоренности машину могут снять с линии, а с недобросовестными перевозчиками ­договоры будут разорваны. Вырученные за счет повышения тарифа средства вложат и в развитие МТТУ. Автопарк предприятия постепенно пополняется: уже проведен тендер на приобретение 15 трамваев б/у за городские средства, ожидается их поставка; за счет финансирования ЕС и местной казны закуплен один троллейбус – вчера он вышел на линию; объявлен тендер на приобретение 14 автобусов средней вместимости. Кроме того, за счет областных средств для Мариуполя закупили пять трамваев б/у и шесть троллейбусов. Прага подарит городу два капитально отремонтированных б/у трамвая. Главная задача – вывести весь аварийный транспорт МТТУ из эксплуатации и заменить его более качественным и комфортабельным. Что можно отремонтировать – отремонтируем, остальное будем списывать, говорят в департаменте транспорта и связи. Сейчас запущена система GPS-мониторинга. Программный комплекс проходит тестирование и отладку, его должны запустить к концу этого лета. Данная система позволяет отслеживать движение транспорта и соблюдение им графика, корректировать расписание и выводить информацию для пассажиров на табло, установленные на наиболее востребованных остановках, а также через Интернет. Это позволит и самим перевозчикам контролировать движение своих машин. К слову, весь автопарк МТТУ и 80% транспорта частных пассажироперевозчиков уже оборудованы GPS-навигаторами. Стратегией развития Мариуполя 2021 предусмотрено введение электронных билетов, но на реализацию этого проекта необходимо порядка 8 млн евро. В вопросах тарифной политики важно найти разумный компромисс, чтобы перевозчики были сыты, а пассажиры целы и получали качественные услуги по приемлемой цене. Что для этого можно сделать на местном уровне, так это установить жесткий контроль в части соблюдения норм и правил, отслеживать пассажиропоток и проверять расчеты себестоимости и если не свести на нет, то хотя бы минимизировать воровство выручки. На государственном уровне также возможно решить проблему, если монетизировать льготы и установить тот прожиточный минимум, на который действительно можно прожить. Юлия Франжева, фото Владислава Лупаненко