Четверг, 20 июля 2017 года, № 73





Бюджетные шансы выросли

Мариупольские вузы получили более 700 фиксированных бюджетных мест

После встречи ректоров вузов Донбасса с первым заместителем министра образования и науки Украины Владимиром Ковтунцом стало известно, что для Приазовского государственного технического университета МОН определило 527 бюджетных мест, но ректорат вуза решил оставить только 480 мест госзаказа.

«Мы были вторые по количеству бюджета после Луганского (Восточноукраинского. – Прим.) национальноговЂ‚университета им. В. Даля – этому вузу отведено 540 мест. Это чрезвычайный показатель, такой внушительной цифры мы не имели с 2013 года. Взвесив все «за» и «против», ректоратом и приемной комиссией было решено оставить за ПГТУ 480 бюджетных мест», – комментирует ректор ПГТУ Вячеслав Волошин.

МариупольскийвЂ‚государственный университет для ОКР «Бакалавр» получил 231 бюджетное место на дневную форму обучения и восемь – на заочную. Наибольшее количество мест госзаказа получили специальности «Дошкольное образование» и «Экология» – по 17. Для юристов и учителей физкультуры выделено по 13 мест, у будущих преподавателей украинского языка 12 мест. На специальности «Экономика», «Менеджмент», «Системный анализ», «Психология», «Журналистика», «История и археология», «Среднее образование. История», «Информационное, библиотечное и архивное дело» – по 10 бюджетных мест.

В ближайшее время станет известен фиксированный объем госзаказа на подготовку магистров.

Напомним, получение фиксированных бюджетных мест стало реальным после принятия Закона Украины о деятельности высших учебных заведений Донецкой и Луганской областей. Теперь, благодаря фиксированному объему госзаказа, который в ЕДЕБО