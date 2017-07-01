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Четверг, 20 июля 2017 года, № 73


Смелые планы

За 4 года должны реконструировать 64 школы и 79 детсадов

Вчера на заседании депутатских комиссий был озвучен проект по модернизациивЂ‚мариупольских школ и детсадов на ближайшие четыре года – с 2017-го по 2021-й.

Директор департамента образования Мариупольского горсовета Татьяна Братчикова представила пятиступенчатый проект, направленный на капитальный ремонт и модернизацию зданий школьных и дошкольных учреждений для обеспечения современных и безопасных условий. В 2017 году на реализацию данного проекта выделено более 66 млн гривен.

«Пищеблоки и столовые в школах и дошкольных учреждениях давно требуют капитального ремонта, в одиннадцати школах дети вообще едят в актовых залах, и именно с этих учебных заведений мы и  начнем реализацию проекта. В 2017 году было выделено 3,7 млн гривен на плановые ремонты, уже приобретено оборудование. До конца ноября этого года завершим отделку помещений и поставим новое оборудование», – прокомментировала первый этап проекта модернизации мариупольских школ Татьяна Братчикова.

ВтораявЂ‚программа,вЂ‚«Гигиена в школах», предусматривает ремонты туалетов – сейчас более 75% клозетов нуждается в капитальном ремонте, а в шести школах и вовсе еще выгребные ямы. Согласно проекту, в период с 2017-го

по 2021-й каждый год будут проходитьвЂ‚процедурувЂ‚обновления 16 школ, на реализацию планов  выделено 10,7 миллиона гривен.

«Тепло в каждый класс и каждую группу» – третья программа, подразумевающая полную замену окон на современные пластиковые стеклопакеты. Ожидается, что проект будет реализовываться по принципу «Один год – один этаж», с такими темпами 64 школы и 79 дошкольных учреждений к 2021 году будут полностью с новыми окнами.

Еще одно направление – «Здоровое и творческое поколение» подразумевает капитальный ремонт в спортзалах, замену спортивного снаряжения и оборудования, ремонт музыкальных залов в детских садах. Ежегодно планируется проведение ремонтных работ в 16 залах.

Анатолий Шеретько, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства, контролю за коммунальной собственностью и приватизации, решил уточнить: «Если мы привлекаем учеников в спортивные секции во внеурочное время, особенно это касается осеннего и зимнего периодов, то речь идет о занятиях в вечернее время, а значит, дополнительно расходуется электроэнергия. Мы, с одной стороны, стремимся воспитать здоровое поколение, а с другой – нас ставят в такие рамки, что директора школ бегают в 4 часа вечера и требуют, чтобы везде был выключен свет. Как быть с этим?» В ответ на это Татьяна Братчикова сказала, что ситуацию спасут экономлампы, на которые перейдет каждая школа.

Последний этап обширной образовательной программы затрагивает вопросы реконструкции и капитальноговЂ‚ремонтавЂ‚конструктивов с финансированием 30,3 млн грн – речь идет о 16 школах и 20 дошкольных учреждениях.

Антон Луковников  


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