Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 20 июля 2017 года, Четверг
В нашей памяти и наших сердцах
Книга-комикс об УПА презентована в Мариуполе
Сплата податку на нерухоме майно у 2017 роцI
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / В Мариуполе откроется камерная филармония

Четверг, 20 июля 2017 года, № 73


В Мариуполе откроется камерная филармония

Первая коммунальная концертная организация должна появиться в этом году

Сегодня никому не нужно доказывать непреложный факт, что Мариуполь не только промышленный, но и спортивный и культурный центр Донетчины. Поэтому создание филармонии в нашем городе станет немаловажным шагом в поддержке музыкального искусства на профессиональном уровне.

Вопрос о новой концертной коммунальной организации обсуждался вчера на заседании депутатской комиссии по вопросам образования и науки, духовности, молодежной политики, делам семьи, культуры и спорта.

«Это пилотный проект, который уже поддержан Министерством культуры, такого в Украине еще нет нигде, – рассказала заместитель директора департамента культурно-общественного развития Марина Мирзоева. – Наша камерная филармония будет создана на базе трех оркестров: камерного «Ренессанса», народных инструментов и духового. Единая организационная структура рассчитана в рамках выделенного фонда зарплаты всех названных оркестров».

К слову, камерной наша филармония (в отличие от обычной) будет называться потому, что ее основу составит музыкальная часть.

«Создание камерной филармонии позволит централизовать и упорядочить концертную деятельность, расширит гастрольную географию музыкантов и даст возможность приглашать артистов из других городов, – считает Марина Мирзоева. – И что еще немаловажно, для формирования духовности подрастающего поколения обязательно будут организованы регулярные концерты для детской аудитории по абонементу».

На депутатской комиссии вопросов по созданию филармонии не было: потребность в подобной концертной организации назрела давно. Кроме того, интеллигенция Мариуполя понимает, что это повысит имиджевую привлекательность нашего города.

Окончательное решение депутаты примут на сессии Мариупольского городского совета.

Николай Пожогин  


Другие новости выпуска № 73 от 20 июля 2017 года
  • Саботаж или халатность? /
  • Спрос ударил в нос /
  • Бюджетные шансы выросли /
  • Вячеслав Аброськин покидает Мариуполь /
  • В Мариуполе откроется камерная филармония /
  • Смелые планы /
  • Плата посреднику – деньги на ветер / Блог Юлии Франжевой
  • Обратная связь с Элиной Прокопчук /
  • Обновленная столовая в подарок /
  • Всему виной – старый водовод /
  • Коллектор сдан, дело за асфальтированием /
  • Городская афиша /
  • Книга-комикс об УПА презентована в Мариуполе /
  • Неравнодушная и активная /
  • Рождение новой семьи /
  • Рекордные 200 баллов /
  • «В археологии меня всегда привлекала романтика» /
  • Открыли новый маршрут / Город спорта с Александром Куртовым
  • Первый пошел / Город спорта с Александром Куртовым
  • Впервые в Мариуполе: даунхилл / Город спорта с Александром Куртовым
  • Мариуполь станет эпицентром массового рождения современной украинской музыки /
  • В Мариуполе горела многоэтажка /
  • «Гастролировали» в Запорожье /
  • Полиция проверит маршрутки /
  • По волне памяти / Рro-творчество с Николаем Пожогиным

     

    		•

    Архив выпусков
    Июль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31
    год:   месяц:


    Топ новости


    Спрос ударил в нос
    ЦНАП начал принимать документы для оформления биометрических паспортов, но на ажиотаже по-прежнему наживаются спекулянты Подробнее...


    Касается всей Украины
    Реинтеграция Донбасса – это не только деоккупация, восстановление и строительство, но и множество гуманитарных программ, считает Вадим Черныш Подробнее...


    «Вступ-2017»: в полной недоступности
    В мариупольских вузах открыты новые специальности, но подать заявление практически невозможно – не работает электронная база Подробнее...


    Без пересадок и кондиционеров
    Наши журналисты встретили и проводили харьковский и одесский поезда и ничему не удивились – все как всегда Подробнее...


    MRPL CITY 2017 прозвучал на всю страну
    В Мариуполь приехало немало гостей – они увидели мирный, доброжелательный город, теплое море и мегазвезд Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования