Четверг, 20 июля 2017 года, № 73





В Мариуполе откроется камерная филармония

Первая коммунальная концертная организация должна появиться в этом году

Сегодня никому не нужно доказывать непреложный факт, что Мариуполь не только промышленный, но и спортивный и культурный центр Донетчины. Поэтому создание филармонии в нашем городе станет немаловажным шагом в поддержке музыкального искусства на профессиональном уровне.

Вопрос о новой концертной коммунальной организации обсуждался вчера на заседании депутатской комиссии по вопросам образования и науки, духовности, молодежной политики, делам семьи, культуры и спорта.

«Это пилотный проект, который уже поддержан Министерством культуры, такого в Украине еще нет нигде, – рассказала заместитель директора департамента культурно-общественного развития Марина Мирзоева. – Наша камерная филармония будет создана на базе трех оркестров: камерного «Ренессанса», народных инструментов и духового. Единая организационная структура рассчитана в рамках выделенного фонда зарплаты всех названных оркестров».

К слову, камерной наша филармония (в отличие от обычной) будет называться потому, что ее основу составит музыкальная часть.

«Создание камерной филармонии позволит централизовать и упорядочить концертную деятельность, расширит гастрольную географию музыкантов и даст возможность приглашать артистов из других городов, – считает Марина Мирзоева. – И что еще немаловажно, для формирования духовности подрастающего поколения обязательно будут организованы регулярные концерты для детской аудитории по абонементу».

На депутатской комиссии вопросов по созданию филармонии не было: потребность в подобной концертной организации назрела давно. Кроме того, интеллигенция Мариуполя понимает, что это повысит имиджевую привлекательность нашего города.

Окончательное решение депутаты примут на сессии Мариупольского городского совета.

Николай Пожогин