Четверг, 20 июля 2017 года, № 73





Вячеслав Аброськин покидает Мариуполь

Достойный кадр. Вячеслав Аброськин сыграл главную роль в том, что полиция Донетчины заняла одну из ключевых позиций по уровню доверия населения.





Арсен Аваков назначил его первым замом Нацполиции Украины

Вчера в Киеве на совещании в МВД министр ведомства Арсен Аваков назначил главу Нацполиции Донецкой области Вячеслава Аброськина первым замом Нацполиции Украины. Работу генерала в Мариуполе оценили в министерстве по достоинству.

«Внедренная новая инновационная система обеспечения безо­пасностивЂ‚прифронтовоговЂ‚Мариуполя на основе последних мировых информационных технологий и интеллектуальных камер наблюдения дала феноменальный эффект. В подотчетной Вячеславу Аброськину Донецкой области один из самых низких по стране уровней преступности, и это – в прифронтовой области! Парадоксально, но Мариуполь – один из самых безопасных городов страны! Здесь отлично организованная превенция преступлений, бескомпромиссность ввЂ‚вопросах безопасности, дисциплина личного

состава и компетентность подобранных исполнителей», – высоко оценил работу Вячеслава Аброськина министр МВД Арсен Аваков.

Новым главой полиции Донецкой области станет полковник Виталий Невгад. Широкой информации о новом руководителе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области не много: с середины декабря 2014 года по настоящее время Невгад занимал пост заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления полиции Донецкой области. До этого длительное время был заместителем начальника Белоцерковского районного отдела ГУ МВД Украины в Киевской области – начальником следственного отдела.

В соответствии с электронной декларацией за 2016 год, сейчас Виталий Невгад проживает в Мариуполе, до этого местом его фактического проживания была Белая Церковь (Киевская обл.), хотя зарегистрирован чиновник в пгт Вишневое (Киевская обл.).

В Белоцерковском районе его жена имеет земельный участок в 12 соток, такой же участок записан на Невгада в с. Бузовая, что в Киево-Святошинском районе. В Белой Церкви у чиновника только гараж. О жилье в декларации ничего не сказано.

Сегодня в областном главке Нац­полиции ввЂ‚Мариуполе состоится представление нового руково­дителя.

Невгад станет новым главой

Министр МВД Арсен Аваков сообщил в Twitter, что главой полиции Донецкой области назначен полковник Виталий Невгад, ранее работавший заместителем Вячеслава Аброськина.

Яна Иванова