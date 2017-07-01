Четверг, 20 июля 2017 года, № 73





Всему виной – старый водовод

В Мариуполе снизили прорывы трубопроводов, но не потерю воды

Процент потери воды из трубопроводов Мариуполя не удалось снизить, власти рассказали о причинах, передает MRPL.CITY. Благодаря принятым мерам удалось уменьшить количество прорывов на трубопроводах с 60 до 15 в сутки, сообщили на заседании исполкома мэр Мариуполя Вадим Бойченко и его заместитель Михаил Когут.

Мэр отметил, что хотя ситуацию удалось вывести до уровня 15 прорывов в сутки, это не снизило общих потерь воды из изношенной системы водообеспечения.

По словам Вадима Бойченко, в данный момент идет процесс замены магистральных трубопроводов, но остальные коммуникации пока находятся в изношенном состоянии, что не способствует снижению общего процента потерь по городу. По утверждению городского головы, в Мариуполе для кардинального решения вопроса предстоит поменять около 800 км труб. Кроме того, вода, подаваемая в Мариуполь, имеет превышение по жесткости, что приводит к износу водоводов.

Соб. инф.