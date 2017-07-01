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Четверг, 20 июля 2017 года, № 73


Коллектор сдан, дело за асфальтированием

Ремонт на Азовстальской завершен, но вопросов к местным водоканальцам еще немало

Значимый по масштабам в истории мариупольского «Горводоканала» ремонт канализационного коллектора на улице Азовстальской выходит на финишную прямую, хотя первоначальной датой завершения работ было 20 декабря 2016 года. Но жители домов на ул. Азовстальской, которые многие десятилетия были заложниками ситуации и зловонных потоков, готовы подождать еще, надеясь, что вопрос будет решен надолго. Напомним, этот мифический коллектор должен был прослужить лет 20, но сделан был настолько некачественно (по некоторым предположениям его  вообще не было  на протяжении многих участков), что попросту рассыпался. Трубы коллектора меняли в 2012 году, затем в 2015-м, но… мистика: вместо бетонной трубы находили лишь ее остатки.

Главное – качество

К вопросу замены коллектора специалисты подошли ответственно:  после проведения тендерных процедур по системе ProZorro стоимость работ уменьшилась практически на пять миллионов гривен. Качественные подходы были оговорены заранее. Тендер выиграла краматорская фирма «Стройдеталь», которая и занялась прокладкой коллектора на протяжении 2100 метров от рынка «Привоз» до восточных проходных меткомбината «Азовсталь».  

«Сам коллектор мы уже сдали по акту «Горводоканалу», –  рассказал прораб «Стройдетали» Иван Иванов. –  Проблемы, как обычно, с финансированием, нам частями оплачивают работу. Последние две недели рабочие не выходили на смены, им даже доехать не за что. Кроме того, асфальтовый завод без предоплаты также отказывается работать. Вчера я вывел людей, они занялись подготовкой полотна под закатку, но если деньги не поступят, то работу снова свернем».

«Возникли определенные трудности, – прокомментировал ситуацию руководитель «Горводоканала» Геннадий Изюмов. –  Работа подрядчиком ведется с перерывами, но через месяц по нашим планам асфальтовое покрытие по Азовстальской будет восстановлено».

Сплошная авария

Не менее эпическая картина на поселке Новоселовка –  здесь и текущая вода, и массовые разрытия, не только затрудняющие передвижение транспорта, но и напрочь перекрывающие доступ к домам.

Жители верхней части Новоселовки – частного сектора по улице Гранитной неоднократно звонили в нашу редакцию и указывали на постоянные прорывы трубопровода и текущую по дорогам питьевую воду. «Куда мы только ни обращались, толку мало: приедут, сделают в одном месте, но тут же рядом возникает течь, снова приезжают, ставят хомуты до следующего прорыва», –  жалуются новоселовцы. А вода с верхней Новоселовки течет по поселку вплоть до самой улицы Карпинского, создавая  безбрежные лужи на улицах Котляревского и Волжской.

«Вся территория нашего поселка – сплошная авария», –  обрисовала картину Тамара Нурматова, председатель КСН «Новоселовка». Правда, согласилась председатель дать комментарии только после того, как мы назвали ей несколько проблемных адресов.

«Взять и разом заменить водоводы на Новоселовке –  нереально. Проблемы копились десятилетиями, сейчас составлен план капремонтов. В частности, работы по замене водовода на улице Нововосточной, которые идут в эти самые дни, решат массу проблем, в том числе и по улице Волжской, куда будет заведен новый трубопровод», – пояснил Олег Зеленский, заместитель председателя Центральной райадминистрации.

Комментируя земельные завалы после замены водоводов, Олег Зеленский отметил, что «с подрядчиком был заключен договор, по которому он обязался вывозить своим транспортом всю вырытую землю, однако условия не выполнялись, и работы были приостановлены».

Как рассказали жители, вырытой землей засыпаны палисадники, огороды, поломаны деревья, больше недели в домах нет воды, потому что безжалостно выкорчеваны все врезки в водовод. «В отдельных местах даже пройти по улице невозможно, а в некоторые дворы и хозяева не могут попасть», –  конкретизировала Тамара Нурматова.

«В настоящее время вопрос с подрядчиком решен и работы выполняются согласно предписаниям», –  подчеркнул Олег Зеленский.

Созвонившись с жителями Новоселовки, мы узнали, что никто никаких работ ни позавчера, ни вчера не проводил и горожане по-прежнему живут без воды и с засыпанными землей палисадниками.

Последние усилия

Краматорская фирма «Стройдеталь» завершила работу по прокладке коллектора на улице Азовстальской, заменив 2100 метров труб. Подрядчикам осталось положить асфальт, восстановить покрытие должны через месяц.

Николай Пожогин  


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