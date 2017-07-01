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Четверг, 20 июля 2017 года, № 73


Саботаж или халатность?

Фото Владислава Лупаненко: Попытка №2. Конкурсная комиссия соберется еще не раз: управителей для 1705 многоквартирных домов должны определить к 1 октября нынешнего года.

Конкурс управителей многоквартирных домов не состоялся из-за ошибок в документации участников

На вторничном заседании исполкома Мариупольского горсовета планировалось назначить управителей для 1705 многоквартирных домов, не создавших ОСМД, но сделать это не удалось из-за ошибок в документации участников конкурса. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко жестко раскритиковал саму допущенную местными чиновниками возможность подать документы на конкурс с грубыми неточностями.

Напомним, многоэтажные жилые дома были разбиты на семь лотов. 11 июля были раскрыты конверты с конкурсными предложениями, а 17 июля состоялось повторное заседание конкурсной комиссии. Поступило 16 предложений от 11 участников.

Как сообщил докладчик, директор ДРЖКИ Игорь Бабек, в конкурсных предложениях отсутствовали необходимые документы. Речь идет о банковских гарантиях, расчетах отдельно по каждому дому, информации о создании фронт-офисов, нет данных об опыте работы, сведений о наличии или отсутствии задолженности перед бюджетом по налогам и платежам, о регистрации участников как субъектов хозяйствования в Мариуполе и т.д.

В итоге комиссия приняла решение признать конкурс несостоявшимся по причине того, что предложения участников не соответствуют требованиям утвержденной конкурсной документации.

В течение десяти дней комиссия назначит следующую дату конкурса. Подвести его итоги в Мариуполе намерены до 1 октября 2017 года.  

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко высказал недовольство работой аппарата ДРЖКИ.

«Вы затягиваете процесс ухода от жэков, – заявил мэр. – Хочу выразить неудовлетворение вами как руководителем, – отметил он, обращаясь к Игорю Бабеку. – Вы должны были работать с каждым потенциальным заявителем, который хотел участвовать в тендере, должны были до конкурса проверять документацию,  все ли соответствует требованиям. Или вы не имели желания, чтобы конкурс состоялся и мы определили победителя, что позволило бы Мариуполю уйти от старой эпохи жэков и перейти на новый уровень в части культуры обслуживания и культуры поведения? По техническим причинам у нас сегодня не состоялись торги. Я крайне недоволен этим».

Мэр предупредил: «Если 1 октября мы не узнаем победителей конкурса, встанут вопросы к аппарату ДРЖКИ: те ли люди сегодня представляют интересы громады? Я хочу увидеть результат, а не технические неисправности».

Член исполкома Дмитрий Забавин предложил усилить контроль за жэками. В частности, провести аудит актов выполненных работ за последние три года в домах, где созданы или скоро создадут ОСМД, а также обязать их ежемесячно отчитываться перед ДРЖКИ о проделанной работе. По его словам, жилищники относятся к своим обязанностям спустя рукава, если их предприятие стоит на пороге ликвидации или реорганизации, а также если обслуживаемые ими дома выходят из сферы их деятельности.

«Если жэк знает, что через 2-3 месяца дом от них уйдет, зачем, по их логике, что-то делать? Есть проблемы с текущими ремонтами крыш и швов в домах на улицах Азовстальской, Горловской, Московской, на которые жэки попросту не обращают внимания», –  отметил Дмитрий Забавин.

Данное замечание было принято и взято в работу.

Юлия Франжева  


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