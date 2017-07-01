Четверг, 20 июля 2017 года, № 73

Спрос ударил в нос Фото Владислава Лупаненко: Паспортный бум. После того как ЦНАП возобновил прием документов для оформления биометрических паспортов, очереди в центре существенно возросли.



ЦНАП начал принимать документы для оформления биометрических паспортов, но на ажиотаже по-прежнему наживаются спекулянты Очереди в мариупольском ЦНАП существенно возросли, телефоны на рецепции не замолкают. На прошлой неделе в Центре админуслуг возобновился прием документов на оформление биометрических паспортов. Речь идет о загранпаспортах для граждан Украины вне зависимости от места регистрации и внутренних паспортах в форме ID-карт для жителей Центрального, Левобережного и Кальмиусского районов Мариуполя (для получающих паспорт впервые и при смене фамилии). Как выглядит ситуация изнутри – выяснял «Ильичевец. Город». И снова добро пожаловать! Записаться на прием в ЦНАП можно, обратившись непосредственно к администраторам или в телефонном режиме. Так, в минувшую пятницу желающих оформить загранпаспорт уже вносили в списки на первую половину октября, очередь перевалила за тысячу. Получить ID-карту можно быстрее, к прошлой пятнице время визитов было расписано на десять дней вперед более чем для 200 человек. Граждане с документами подходят в назначенное время, так что выстаивать большие очереди людям не приходится. На обслуживание одного человека отведено полчаса, как правило, в этот срок удается уложиться. Не обходится без казусов, так, у одной клиентки не получилось взять отпечатки пальцев, по данному факту был составлен акт. Все дела в бумажном виде передаются из ЦНАП на обработку в органы Государственной миграционной службы Украины. Посетители очень рады тому, что центре принимают документы для оформления биометрических паспортов. «Дочь за границей, хочу к ней съездить. Хорошо, что в Мариуполе появился такой центр, его услугами пользуюсь не впервые. И в этот раз предпочла прийти сюда, сервис в ЦНАП лучше», – рассказывает Вера Гладких. Оформить загранпаспорт могут и переселенцы, и проживающие на временно неподконтрольных территориях, главное условие – наличие украинского гражданства, отмечает начальник ЦНАП Елена Парамонова. Правда, им придется предоставить больше документов. Внутренне перемещенным лицам, помимо всего прочего, нужно будет предъявить справку, подтверждающую их статус, а лицам с временно неподконтрольных территорий – дополнительные документы, удостоверяющие личность, например свидетельство овЂ‚рождении, водительское удостоверение, диплом об образовании, военный билет и т.д. С оперативностью – проблемы Помимо ЦНАП биометрические документы выдают в органах Государственной миграционной службы. Так, в Главном управлении Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области на ул. Митрополитской, 20 люди занимают очередь, чтобы получить талон на прием к специалисту. Александра Житник в отчаянии из-за ажиотажа вокруг оформлениявЂ‚загранпаспортов:вЂ‚«ВвЂ‚ЦНАПвЂ‚дозвониться сложно, на тот момент, когда я обратилась, записываливЂ‚навЂ‚сентябрь, а нам необходимо было решить вопрос невЂ‚позднеевЂ‚августа. ЯвЂ‚обратиласьвЂ‚ввЂ‚миграционнуювЂ‚службу УкраинывЂ‚в Донецкой области, но тут записывают аж на ноябрь! ЯвЂ‚пошла в Центральный отдел миграционнойвЂ‚службы,вЂ‚там талончик дали на 22 августа, но это все равно поздно!» «КогдавЂ‚ЦНАПвЂ‚МариуполявЂ‚началвЂ‚принимать документы на загранпаспорта, у нас уменьшился поток граждан, – отмечает начальник отделавЂ‚оформлениявЂ‚документов Главного управления ГосударственнойвЂ‚миграционной службы Украины в Донецкой области Виктория Сечкина. – Сейчас на миграционный отдел очень большая нагрузка: после введения безвизового режима всем срочно понадобился биометрический загран­паспорт, хотя эти документы мы начали выдавать еще в 2015 году. Введение безвиза совпало по времени с периодом отпусков, летних каникул. Мы призываем жителей Мариуполя обращаться в районные отделы по месту регистрации, чтобы не создавать огромные очереди в нашем управлении». В Центральном районном отделе в Мариуполе Главного управления государственной миграционной службы Украины в Донецкой области действительно принимают документы на оформление загранпаспортов по предварительной записи. В минувшую пятницу людей записывали на середину августа. «Раньше прием вели в порядке живой очереди, но решили от этой практики отойти. Мне надоела ситуация, когда люди ночуют под нашим отделом, ежедневно ходят на перекличку. Поэтому мы ввели новый порядок: пусть записываются на свободное время и приходят в назначенные сроки», – поясняет начальник Центрального районного отдела Владимир Кочегаров. «Зато в Кальмиусском районном отделе принимали в порядке живой очереди, – рассказывает Александр Резяпкин. – Я пришел в прошлую субботу в 5 часов утра, был одиннадцатым в очереди, мне повезло, так как в день специалисты успевают принять около полутора десятков человек, и до конца рабочего дня я все-таки попал на прием». Нажива на ажиотаже К слову, ночные бдения под миграционными службами стали уже притчей во языцех. Некоторые наживаются на ажиотаже, занимая места в очереди с целью их последующей продажи, ставят это дело на поток и берут с клиентов баснословные суммы, которые могут доходить до 150 долларов США. Для Мариуполя подобная «коммерция» не в новинку, спекулятивный бизнес уже организовывался вокруг проблемных ситуаций, связанных с оформлением пропусков в зону АТО и возобновлением выплаты пенсий переселенцам. Не остались в стороне от возможностивЂ‚подзаработатьвЂ‚и турфирмы: вместо клиентов они подают документы на оформление загранпаспортов и просят за услугу от 1500 до 2200 грн, в зависимости от срочности. При этом стоимость оформления, установленная государством, составляет 557 грн 32 коп за 20 рабочих дней и 810 грн 32 коп – за семь. Несмотря на значительную накрутку (почти в три раза!), находятся люди, которые готовы переплатить за возможность не стоять в очередях. В их числе Денис, который за десять дней до этого заказал загранпаспорт через турфирму, в итоге пришел за ним в областную миграционную службу: «Я заплатил 1700 грн, чтобы не выстаивать в очереди, а вот получу ли сегодня паспорт – не знаю, хотя срок подошел». Чтобы успеть до осени отправить ребенка на отдых за границу, переселенка Евгения тоже решила заказать загранпаспорт через туроператора, ее убедили в том, что оформить документ таким образом быстрее. За услуги просили от 830 до 1700 грн, в зависимости от срочности. Особо не задумываясь, она согласилась расстаться с определенной суммой. К слову, киевский полиграфкомбинат из-за обилия заказов не успевает изготавливать биометрические паспорта в установленные сроки. Поэтому, придя за документом в положенное время, не стоит удивляться, если вам порекомендуют подождать еще одну-две недели. Реакция на задержки выдачи паспортов разная, бывают и такие гневные посты в Facebook: «Сдаешь документы 22 мая на получение биометрического паспорта. Оплачиваешь услугу. Веришь в 20 рабочихвЂ‚дней,вЂ‚установленных на оформление. А потом получаешь реалии админуслуг и полного хаоса за витриной декларируемых изменений. На протяжении почти двух месяцев пялишься на то, что твои документы приняты 22.05.17вЂ‚ивЂ‚осуществляетсявЂ‚проверка. СрокивЂ‚оплаченной услугивЂ‚никого невЂ‚волнуют? Я бы понял отказ в срок (ну, не понял бы, но хоть что-то!). А так – ни документов, ни движения. Горячие линии на сайте – реальный звон в рельс. Короткие гудки «занято». ­Днепр, где сдавались документы (ибо единственное, где была свободная электронная очередь), кивает на Мариуполь. В Мариуполе клянутся, что все сделали. Ни крайних, ни ответственных, ни виноватых. Прекрасный тренд для всей страны – получить оплату без услуги. Это не говоря о том, что при подаче: «Вы же из Донецкой области... Надо дополнительные документы». – «Зачем? Я же с подконтрольной территории…» – «Ну вы понимаете, а вдруг...» По прогнозам экспертов, спрос на загранпаспорта должен снизиться уже во второй половине июля – начале августа (как это происходит каждый год в конце туристического летнего сезона), поэтому гражданам, которые не планируют путешествовать за границу в ближайшие месяцы, в миграционной службе советуют не стоять в очередях, а подождать несколько недель и оформить документы в более комфортных условиях. Рекомендация государственной миграционной службы Украины: «Советуем гражданам воздержаться от планирования заграничного путешествия, если у них на руках нет действующего паспорта для выезда за границу, поскольку из-за существенного повышения спроса на документы возможны задержки в их выдаче». Юлия Франжева