Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 20 июля 2017 года, Четверг
Все включены
Книга-комикс об УПА презентована в Мариуполе
Обновленная столовая в подарок
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Обратная связь с Элиной Прокопчук

Четверг, 20 июля 2017 года, № 73


Обратная связь с Элиной Прокопчук

Делитесь с нами новостями, замечаниями, мнениями. Отправляйте SMS на номер 067-172-89-66 или на почту pressa@mtv.pics

И вновь о молчащих телефонах

«Больше недели в квартире не работает стационарный телефон «Укртелекома». У меня проблемы с сердцем, повышенное давление, к тому же я травмирована. Из-за прекращения работы телефона не могу вызвать скорую помощь, решить вопросы по неполадкам в квартире. Я оказалась изолирована от общества, мобильный есть, но так, как стационарным, я им пользоваться не могу. Ходила в «Укртелеком», но там ничего определенного не услышала. Я так поняла, что они больше не работают с абонентами и даже отдела такого у них нет. Неужели городские телефоны отключат? Помогите, пожалуйста», –

обратилась в редакцию Татьяна Шевченко.

Журналист «Ильичевца. Город» побывал в Мариупольском центре обслуживания абонентов ПАО «Укртелеком». Там сообщили, что телефон Татьяны Шевченко не отключали и, вероятно, причиной прекращения работы является поломка. Решить этот вопрос предложили через Киев, оставив номер бюро ремонта телефонов с контактами горячей линии (080-050-65-08). Как сообщили в местном отделении «Укртелекома», непосредственно в Мариуполе решить такую проблему нельзя, хотя на оставленную абонентами заявку выезжает все же не киевский, а мариупольский специалист – но такие уж на предприятии заведены порядки. Позвонив на горячую линию, мы оставили заявку на ремонт телефона мариупольчанки и надеемся, что в скором времени женщина снова сможет пользоваться своим городским номером.

 

Висящий провод грозит ударить током

«В поселке Моряков, на улице Малоазовский тупик, где я проживаю, во дворах отсутствует освещение, потому что еще два года назад был оборван контактный провод – мы об этом сообщали во все инстанции, получали письменные обещания, но время идет, а ситуация не меняется. Провод постепенно обрывается все больше, на сегодняшний момент он уже висит над окнами, и мы боимся за безопасность наших детей – помогите!» –

передала сигнал SOS мариупольчанка Надежда Левченко.

Обзвон инстанций подтвердил: вопрос действительно, что называется, труднорешаемый. В предприятии «Горсвет» объяснили, что эта проблема не в их компетенции и порекомендовали обратиться в ПЭС. Начальник ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» в г. Мариуполе Максим Батенко заверил, что ремонтные работы по возобновлению уличного освещения во дворах уже ведутся и в скором времени оно будет восстановлено и на ул. Малоазовский тупик. Для более детального решения вопроса и возможности мониторинга ситуации мы посоветовали Надежде Левченко обратиться в городской контакт-центр – она оставила свою заявку и ожидает устранения проблемы. На данный момент, как убедились наши журналисты, заявка находится в стадии исполнения.

 

Не поделили мусор

В редакцию газеты «Ильичевец. Город» обратились читатели с такой проблемой –

на территории пляжа, прилегающей к АСРЗ, продолжительное время не убирается мусор, свалка растет с каждым днем.

Как выяснилось – навести порядок там некому. В МКП зеленого строительства ответили, что данная зона не входит в территорию их ответственности и порекомендовали звонить в АСРЗ. Судоремонтники от мусора тоже открестились, лишь в Приморской райадминистрации заместитель председателя Виктор Каплан прояснил ситуацию и нашел ответственного за уборку этого участка пляжа. По его словам, данная территория все же является зоной ответственности МКП зеленого строительства и предприятие примет необходимые меры. «На этой неделе будет проведена уборка мусора», – пообещал журналистам Виктор Каплан.

 

 

  


Другие новости выпуска № 73 от 20 июля 2017 года
  • Саботаж или халатность? /
  • Спрос ударил в нос /
  • Бюджетные шансы выросли /
  • Вячеслав Аброськин покидает Мариуполь /
  • В Мариуполе откроется камерная филармония /
  • Смелые планы /
  • Плата посреднику – деньги на ветер / Блог Юлии Франжевой
  • Обратная связь с Элиной Прокопчук /
  • Обновленная столовая в подарок /
  • Всему виной – старый водовод /
  • Коллектор сдан, дело за асфальтированием /
  • Городская афиша /
  • Книга-комикс об УПА презентована в Мариуполе /
  • Неравнодушная и активная /
  • Рождение новой семьи /
  • Рекордные 200 баллов /
  • «В археологии меня всегда привлекала романтика» /
  • Открыли новый маршрут / Город спорта с Александром Куртовым
  • Первый пошел / Город спорта с Александром Куртовым
  • Впервые в Мариуполе: даунхилл / Город спорта с Александром Куртовым
  • Мариуполь станет эпицентром массового рождения современной украинской музыки /
  • В Мариуполе горела многоэтажка /
  • «Гастролировали» в Запорожье /
  • Полиция проверит маршрутки /
  • По волне памяти / Рro-творчество с Николаем Пожогиным

     

    		•

    Архив выпусков
    Июль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31
    год:   месяц:


    Топ новости


    Спрос ударил в нос
    ЦНАП начал принимать документы для оформления биометрических паспортов, но на ажиотаже по-прежнему наживаются спекулянты Подробнее...


    Касается всей Украины
    Реинтеграция Донбасса – это не только деоккупация, восстановление и строительство, но и множество гуманитарных программ, считает Вадим Черныш Подробнее...


    «Вступ-2017»: в полной недоступности
    В мариупольских вузах открыты новые специальности, но подать заявление практически невозможно – не работает электронная база Подробнее...


    Без пересадок и кондиционеров
    Наши журналисты встретили и проводили харьковский и одесский поезда и ничему не удивились – все как всегда Подробнее...


    MRPL CITY 2017 прозвучал на всю страну
    В Мариуполь приехало немало гостей – они увидели мирный, доброжелательный город, теплое море и мегазвезд Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования