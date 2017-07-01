Четверг, 20 июля 2017 года, № 73

Обратная связь с Элиной Прокопчук Делитесь с нами новостями, замечаниями, мнениями. Отправляйте SMS на номер 067-172-89-66 или на почту pressa@mtv.pics И вновь о молчащих телефонах «Больше недели в квартире не работает стационарный телефон «Укртелекома». У меня проблемы с сердцем, повышенное давление, к тому же я травмирована. Из-за прекращения работы телефона не могу вызвать скорую помощь, решить вопросы по неполадкам в квартире. Я оказалась изолирована от общества, мобильный есть, но так, как стационарным, я им пользоваться не могу. Ходила в «Укртелеком», но там ничего определенного не услышала. Я так поняла, что они больше не работают с абонентами и даже отдела такого у них нет. Неужели городские телефоны отключат? Помогите, пожалуйста», – обратилась в редакцию Татьяна Шевченко. Журналист «Ильичевца. Город» побывал в Мариупольском центре обслуживания абонентов ПАО «Укртелеком». Там сообщили, что телефон Татьяны Шевченко не отключали и, вероятно, причиной прекращения работы является поломка. Решить этот вопрос предложили через Киев, оставив номер бюро ремонта телефонов с контактами горячей линии (080-050-65-08). Как сообщили в местном отделении «Укртелекома», непосредственно в Мариуполе решить такую проблему нельзя, хотя на оставленную абонентами заявку выезжает все же не киевский, а мариупольский специалист – но такие уж на предприятии заведены порядки. Позвонив на горячую линию, мы оставили заявку на ремонт телефона мариупольчанки и надеемся, что в скором времени женщина снова сможет пользоваться своим городским номером. Висящий провод грозит ударить током «В поселке Моряков, на улице Малоазовский тупик, где я проживаю, во дворах отсутствует освещение, потому что еще два года назад был оборван контактный провод – мы об этом сообщали во все инстанции, получали письменные обещания, но время идет, а ситуация не меняется. Провод постепенно обрывается все больше, на сегодняшний момент он уже висит над окнами, и мы боимся за безопасность наших детей – помогите!» – передала сигнал SOS мариупольчанка Надежда Левченко. Обзвон инстанций подтвердил: вопрос действительно, что называется, труднорешаемый. В предприятии «Горсвет» объяснили, что эта проблема не в их компетенции и порекомендовали обратиться в ПЭС. Начальник ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» в г. Мариуполе Максим Батенко заверил, что ремонтные работы по возобновлению уличного освещения во дворах уже ведутся и в скором времени оно будет восстановлено и на ул. Малоазовский тупик. Для более детального решения вопроса и возможности мониторинга ситуации мы посоветовали Надежде Левченко обратиться в городской контакт-центр – она оставила свою заявку и ожидает устранения проблемы. На данный момент, как убедились наши журналисты, заявка находится в стадии исполнения. Не поделили мусор В редакцию газеты «Ильичевец. Город» обратились читатели с такой проблемой – на территории пляжа, прилегающей к АСРЗ, продолжительное время не убирается мусор, свалка растет с каждым днем. Как выяснилось – навести порядок там некому. В МКП зеленого строительства ответили, что данная зона не входит в территорию их ответственности и порекомендовали звонить в АСРЗ. Судоремонтники от мусора тоже открестились, лишь в Приморской райадминистрации заместитель председателя Виктор Каплан прояснил ситуацию и нашел ответственного за уборку этого участка пляжа. По его словам, данная территория все же является зоной ответственности МКП зеленого строительства и предприятие примет необходимые меры. «На этой неделе будет проведена уборка мусора», – пообещал журналистам Виктор Каплан.