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Четверг, 20 июля 2017 года, № 73


Обновленная столовая в подарок

Приятного аппетита! Продегустировать блюда обновленной столовой пришло немало желающих.

Ремонт завершили к профессиональному празднику, теперь агломератчиков кормят вкусно и в комфортных условиях

Накануне Дня металлурга работники аглофабрики меткомбината имени Ильича получили настоящий подарок – торжественно открылась столовая №23. Как только красная ленточка была перерезана, просторный и прохладный зал заполнили ильичевцы, чтобы продегустировать кулинарные изыски поваров.

Все для комфорта

Ремонт столовой, современной и удобной для посетителей, рассчитанной на 120 человек, выдержан в традиционных для Группы Метинвест красно-белых цветах. Кухня оборудована всем необходимым для приготовления пищи: четыре пароконвектомата, расстоечные шкафы, пищеварочный котел – и это неполный список обновленной техники. Все приборы, кухонная посуда и техника приобретены специально к открытию столовой, новое оборудование позволяет сохранять температуру пищи. Сама кухня разделена на зоны горячего, холодного, мучного и мясного цехов; на две зоны делится и раздача.

Кроме того, работает круглосуточный буфет. Продуманы и другие удобства для ильичевцев – в вестибюле расположены санузлы и раковины. Как мы убедились лично, в столовой прохладно и уютно, установлены даже плазменные телевизоры – все способствуют комфортному отдыху и приему пищи.

Всего на открытие столовой, ремонт и покупку техники было потрачено 6 млн грн.

Первое, второе и компот

«Мы развиваем программу «Рабочий быт», в этом году на эти цели запланировано 50 миллионов гривен. Ремонт столовой, который длился более семи месяцев, завершили именно в канун нашего профессионального праздника, Дня металлурга и горняка», – говорит директор по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича Михаил Цуркан.

«Цены не повысились, они действуют с первого апреля, откорректировано четыре вида комплексныхвЂ‚обедов,вЂ‚увЂ‚каждого работника есть возможность выбрать то, что он хочет», – рассказывает председатель профсоюзного комитета комбината Михаил Подъяблонский.

Работники могут приобрести первые и вторые блюда, салаты, а также различную выпечку и напитки.

«Еда вкусная и разнообразная, а цены доступные. Здесь стало намного лучше, чем раньше», – отметил рабочий Артем Дестеренко, который заказал комплексный обед.

«Будем ходить сюда с радостью – вкусно, уютно, здесь можно отдохнуть от работы» – самые распространенные отзывы посетителей.

С комфортом будут трудиться и работники столовой – для них оборудованы современные подсобные помещения и душевые кабины.

Заходите отобедайте!

Кроме работников аглофабрики в обновленной столовой питаются сотрудники известково-обжигового цеха и предприятия «Метинвест-Промсервис», а также железнодорожники.

 

 

 

Элина Прокопчук  


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