Четверг, 20 июля 2017 года, № 73 Блог Юлии Франжевой

Плата посреднику – деньги на ветер В наших людях почему-то очень крепко засела мысль, даже не мысль – уверенность, что идти окольными путями быстрее, чем действовать напрямую. Из-за задержек в выдаче загранпаспортов мариупольцы впадают в панику и готовы платить большие деньги тем же туроператорам, чтобы как можно быстрее обзавестись биометрическим документом. Хотя посредник в итоге обращается в тот же отдел миграции. С посредниками быстрее не будет, так что переплачивать туроператорам или другим лицам за оперативность не стоит, это деньги, выброшенные на ветер, в один голос твердят работники структурных подразделений миграционной службы. Лучше подать документы самостоятельно, потратив на это какое-то время, это позволит сэкономить семейный бюджет. Повышенный спрос и резкое увеличение количества оформляемых документов не проходят безрезультатно и выливаются во временные задержки в выдаче паспортов. Узнать о состоянии оформления и печати документа можно с помощью электронного сервиса на официальном веб-сайте Государ-ственной миграционной службы Украины, данные обновляются три раза в день. Но изучив ситуацию изнутри и пообщавшись как с посетителями, так и с сотрудниками миграционной службы и ЦНАП, лично я приняла решение оформлять загранпаспорт через Центр предоставления административных услуг – подкупило вежливое отношение к посетителям. В различных отделениях миграционной службы мне неоднократно приходилось слышать, как с клиентами общаются на повышенных тонах, а мне, как журналисту, зачастую были не очень рады, на интервью соглашались неохотно, а одна из сотрудниц даже пригрозила судом, без всякого на то основания – для профилактики. На что мы можем четко ответить, что писать правду не боимся и угрозы отдельных должностных лиц нас не остановят. Мы будем держать руку на пульсе и, если к нам поступит информация о каких-либо нарушениях, обязательно проведем журналистское расследование.