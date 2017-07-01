Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 20 июля 2017 года, Четверг
Мариуполь встречает Премьер-лигу!
Спрос ударил в нос
По волне памяти
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / «Гастролировали» в Запорожье

Четверг, 20 июля 2017 года, № 73


«Гастролировали» в Запорожье

Правоохранители Запорожья за несколько часов разыскали и задержали жителей Мариуполя, которые совершили серию грабежей в трех районах областного центра. По информации полиции, злоумышленники охотились на женщин с золотыми украшениями. Подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска Днепровского отдела полиции. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

  


Другие новости выпуска № 73 от 20 июля 2017 года
  • Саботаж или халатность? /
  • Спрос ударил в нос /
  • Бюджетные шансы выросли /
  • Вячеслав Аброськин покидает Мариуполь /
  • В Мариуполе откроется камерная филармония /
  • Смелые планы /
  • Плата посреднику – деньги на ветер / Блог Юлии Франжевой
  • Обратная связь с Элиной Прокопчук /
  • Обновленная столовая в подарок /
  • Всему виной – старый водовод /
  • Коллектор сдан, дело за асфальтированием /
  • Городская афиша /
  • Книга-комикс об УПА презентована в Мариуполе /
  • Неравнодушная и активная /
  • Рождение новой семьи /
  • Рекордные 200 баллов /
  • «В археологии меня всегда привлекала романтика» /
  • Открыли новый маршрут / Город спорта с Александром Куртовым
  • Первый пошел / Город спорта с Александром Куртовым
  • Впервые в Мариуполе: даунхилл / Город спорта с Александром Куртовым
  • Мариуполь станет эпицентром массового рождения современной украинской музыки /
  • В Мариуполе горела многоэтажка /
  • «Гастролировали» в Запорожье /
  • Полиция проверит маршрутки /
  • По волне памяти / Рro-творчество с Николаем Пожогиным

     

    		•

    Архив выпусков
    Июль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31
    год:   месяц:


    Топ новости


    Спрос ударил в нос
    ЦНАП начал принимать документы для оформления биометрических паспортов, но на ажиотаже по-прежнему наживаются спекулянты Подробнее...


    Касается всей Украины
    Реинтеграция Донбасса – это не только деоккупация, восстановление и строительство, но и множество гуманитарных программ, считает Вадим Черныш Подробнее...


    «Вступ-2017»: в полной недоступности
    В мариупольских вузах открыты новые специальности, но подать заявление практически невозможно – не работает электронная база Подробнее...


    Без пересадок и кондиционеров
    Наши журналисты встретили и проводили харьковский и одесский поезда и ничему не удивились – все как всегда Подробнее...


    MRPL CITY 2017 прозвучал на всю страну
    В Мариуполь приехало немало гостей – они увидели мирный, доброжелательный город, теплое море и мегазвезд Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования