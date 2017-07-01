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Спрос ударил в нос
ЦНАП начал принимать документы для оформления биометрических паспортов, но на ажиотаже по-прежнему наживаются спекулянты
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Касается всей Украины
Реинтеграция Донбасса – это не только деоккупация, восстановление и строительство, но и множество гуманитарных программ, считает Вадим Черныш
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«Вступ-2017»: в полной недоступности
В мариупольских вузах открыты новые специальности, но подать заявление практически невозможно – не работает электронная база
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Без пересадок и кондиционеров
Наши журналисты встретили и проводили харьковский и одесский поезда и ничему не удивились – все как всегда
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MRPL CITY 2017 прозвучал на всю страну
В Мариуполь приехало немало гостей – они увидели мирный, доброжелательный город, теплое море и мегазвезд
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