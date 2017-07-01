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Четверг, 20 июля 2017 года, № 73


Полиция проверит маршрутки

В области стартовала операция «Автобус»

Профилактические мероприятия продлятся до 27 июля, сообщает отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции Донецкой области. Отработка проводится, чтобы снизить количество аварий с участием пассажирского транспорта и усилить контроль за безопасностью дорожного движения при выполнении пассажирских перевозок.

Сотрудники полиции, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, будут уделять особое внимание выявлению нарушений Правил дорожного движения водителями как маршрутных транспортных средств, так и такси. Правоохранители будут проверять необходимые документы и фиксировать нарушения правил перевозки.

Кроме того, полицейские организуют дополнительные проверки технического состояния авто, будут контролировать техсостояние работающего на линии транспорта, соблюдение перевозчиками требований законодательства по безопасности дорожного движения, прохождение предрейсового медицинского осмотра водителей.

Соб. инф.  


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