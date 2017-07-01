Четверг, 20 июля 2017 года, № 73





В Мариуполе горела многоэтажка

Пострадавшая от огня девушка скончалась в больнице

Двухкомнатная квартира загорелась в девятиэтажном доме по проспекту Строителей в Мариуполе вечером 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Донецкой области.

По данным ведомства, когда на место прибыли спасатели, огня в квартире уже не было. При пожаре пострадала девушка 1992 года рождения. В критическом состоянии она была доставлена в городскую больницу Мариуполя. Врачи диагностировали ожоги III-IV степени 90-99% всего тела.

Ночью 19 июля в 01:21 от дежурного городской больницы поступила информация о том, что пострадавшая умерла от полученных ожогов.

Причина возгорания устанавливается специалистами.

Соб. инф.