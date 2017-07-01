Четверг, 20 июля 2017 года, № 73

Город спорта с Александром Куртовым



Открыли новый маршрут

Сплав по Южному Бугу вкупе с экскурсией к ядерной кнопке и украинским каньонам

Клуб туристов меткомбината имени Ильича и секция конвертерного цеха приняли участие в четырехдневном сплаве по реке Южный Буг в Николаевской области – 25 ильичевцев сумели увидеть то, что в предыдущие годы было не просто секретным – сверхсекретным!

В начале сплава его участники побывали в Музее ракетных ­войск стратегического назначения в с. Побугском – уникальном музее, не имеющем аналогов в мире! Посетители увидели оставшуюся со времен «холодной войны» сверхсекретную стартовую позицию межконтинентальных баллистических ­ракет.

Экскурсанты попали в полностью сохранившийся командный пункт на 35-метровой глубине, к микрофонам «ядерной кнопки». Экскурсоводами выступали офицеры, служившие раньше на этой базе. А на территории музея можно увидеть образцы ракетных двигателей, автомобили-ракетовозы, топливозаправщики для ракетного топлива, макет ядерной боеголовки, ракеты Р-12 и РС-20.

Впечатления незабываемые, но стоимость экскурсии кусается – 200 гривен. Для фотолюбителей особые правила.

А потом был и сам сплав по Южному Бугу – река сложная, быстрая, и прохождение таких порогов, как «Интеграл», «Мельничный» и другие, – и удовольствие, и проверка самих себя.

Как выяснили туристы, новый маршрут обойдется путешественнику в среднем в 1900 грн, без учета расходов на железнодорожные билеты. Наши ильичевские спортсмены потратили на дорогу 850 грн – ночевали в своих походных палатках и пищу готовили сами на кострах: вкусно и значительно дешевле.

На новом маршруте, как выяснилось, немало достопримечательностей, например Арбузинский каньон – пропасть среди голой степи, на дне которой журчит ручей, вокруг скалы и гранитные валуны вблизи села Актово, напоминающие знаменитые каньоны Северной Америки. И конечно же, леса с грибами и ягодами, вечерние костры, песчаные пляжи Южного Буга.

Юрий Некрасовский