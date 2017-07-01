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Четверг, 20 июля 2017 года, № 73

Город спорта с Александром Куртовым

Первый пошел

Фото Николая Коляды: Соскучились по большому футболу. На поединке первого тура с «Вересом» присутствовало более 8 тысяч зрителей.

Закрывали программу первого тура матчи украинских грандов

Во вторник, 18 июля, двумя матчами с участием чемпиона и серебряного призера завершился первый тур 27-го чемпионата Украины в Премьер-лиге.

Лидеры украинского футбола подтвердили свое реноме, но победа далась им непросто. И если горняки на выезде в итоге смогли переиграть амбициозную команду Василия Сачко с крупным счетом 3:0, то динамовцы в столице без зрителей победили моряков с минимальным разрывом – 2:1. Не обошлось и без судейского скандала. Арбитр встречи Юрий Грисьо, по мнению большинства футбольных экспертов, на 36-й минуте не назначил явный пенальти в ворота столичной команды, когда защитник Томаш Кадар сбил Евгения Зубейко в углу штрафной площадки. Да и предупреждение одесситу Кириллу Ковальцу за якобы симуляцию выглядит сомнительным. Но как бы то ни было, гранды украинского футбола подходят к своей очной встрече во втором туре без потерь, набрав по три очка. Поединок в Харькове в ближайшую субботу, как и матч за суперкубок, обещает быть бескомпромиссным.

Кроме «Шахтера» и «Динамо» по три очка в первом туре набрали «Олимпик» и «Сталь». Не смог одержать домашнюю победу, несмотря на внушительную зрительскую поддержку (8500 болельщиков), ФК «Мариуполь», завершив матч с «Вересом» вничью 0:0. 23 июля подопечных Александра Севидова ожидает непростой выездной поединок с бронзовым призером минувшего чемпионата – луганской «Зарей», который состоится в Запорожье на «Славутич – Арене».

До конца лета еще пять матчей

3-й тур: «Мариуполь» – «Черноморец» (Одесса) – 29 июля  (указан базовый день тура);

4-й тур: «Шахтер» (Донецк) – «Мариуполь» – 5 августа;

5-й тур: «Мариуполь» – «Карпаты» (Львов) – 12 августа;

6-й тур: «Ворскла» (Полтава) – «Мариуполь» – 19 августа;

7-й тур: «Мариуполь» – «Динамо» (Киев) – 26 августа.

  


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