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Четверг, 20 июля 2017 года, № 73
Город спорта с Александром Куртовым
Впервые в Мариуполе: даунхилл
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|Фото Анжелики Романовой: Вперед, к победе! Экстремальный спорт предусматривает не только отличную физическую подготовку, но и смелое, горячее сердце.
Наш город был выбран для проведения четвертого этапа всеукраинской велогонки
Велосипедная ассоциация Мариуполя при поддержке Мариупольского городского совета и Фонда развития Мариуполя в минувшее воскресенье провела четвертый этап всеукраинского соревнования по Mini DH, или мини-даунхиллу (с английского downhill – «вниз с холма») – экстремальной гоночной дисциплине горного велосипеда, суть которой заключается в прохождении трассы по естественному рельефу склона горы на время.
В гонке приняли участие 42 человека – жители Одессы, Николаева, Полтавы, Киева, Днепра, Каменского (Днепродзержинска), Кременчуга, Мариуполя и даже Донецка. Всех велосипедистов, возраст которых варьировался от 16 до 40 лет, разделили на категории: девушки, юниоры, любители, мастера, элита.
По словам главного организатора мероприятия, депутата Мариупольского горсовета Владимира Курского, подготовка к соревнованиям проходила в течение нескольких месяцев: «Здесь работа кипела каждый день. Поиск партнеров гонки и подготовка трассы были тщательными и скрупулезными».
Утром, с 9 до 11 часов, трасса была открыта для тренировочных заездов. Длина дистанции составила 850 метров с перепадом высоты 50 метров. Разметка, сделанная с помощью ограничительной ленты, максимально возможное наличие препятствий в виде дропов разной величины, виражей, скоростных трамплинов, контруклонов, бревен, камней и корней – все это делало гонку еще интересней.
После полудня в Приморском парке, в районе мечети, состоялось торжественное открытие соревнований, организаторы и гости пожелали молодым экстремалам успехов и позитива.
На самых опасных и крутых участках и трамплинах были установлены десять маршалов. Согласно регламенту соревнований каждый велосипедист должен был принять участие в двух заездах, из которых выбиралось лучшее время.
Победители были награждены грамотами, кубками, медалями, сертификатами и, конечно, «жирными» велокомплектующими от спонсоров и партнеров состязаний.
Команда райдеров из Каменского поделилась впечатлениями после прошедшей гонки. Победитель категории «любители» Александр Чемерыс отметил: «Трасса была великолепна – скоростная, техничная. Мы довольны всем: сервис, организация на достойном уровне. Задача нашей команды была войти в десятку, в лучшем случае – в пятерку. Трасса все-таки не наша, домашняя, но мы справились».
По словам Владимира Курского, на этом веломарафон не заканчивается – мариупольцев и гостей города порадуют проведение детской велогонки в Городском саду, фанджампинг на День Нептуна, поездка в Бердянск в рамках велотура дружбы и велокубок Мариуполя ко Дню города.
Впереди еще три этапа
Первые три этапа по мини-даунхиллу прошли в Запорожье, Кривом Роге и Кременчуге. Всего же соревнования включают целых семь этапов, а значит, спортсменов ждут еще три города – Хуст, Харьков и Днепр. Завершающий этап пройдет 15 октября в Днепре, где наконец станет известно имя лучшего велогонщика 2017 года.
Итоги заездов
Девушки:
2 место Анна Кушнир;
1 место Кристина Приходько.
Юниоры:
3 место Иван Лаптин (Мариуполь);
2 место Роман Корота (Запорожье);
1 место Игорь Шишлов (Одесса).
Любители:
3 место Игорь Порожнюк (Одесса);
2 место Алексей Митин (Донецк);
1 место Александр Чемерыс (Каменское).
Мастера:
3 место Александр Олейник (Николаев);
2 место Дмитрий Лермонтов (Запорожье);
1 место Алексей Сежченко (Запорожье).
Элита:
3 место Константин Жебелев (Киев);
2 место Александр Заряда (Киев);
1 место Андрей Деркач (Киев).
В абсолютном зачете:
5 место Артем Федчук (Каменское);
4 место Константин Жебелев (Киев);
3 место Игорь Шишлов (Одесса);
2 место Александр Заряда (Киев);
1 место Андрей Деркач (Киев).
Катерина Бережная