Четверг, 20 июля 2017 года, № 73

Город спорта с Александром Куртовым



Впервые в Мариуполе: даунхилл

Фото Анжелики Романовой: Вперед, к победе! Экстремальный спорт предусматривает не только отличную физическую подготовку, но и смелое, горячее сердце.





Наш город был выбран для проведения четвертого этапа всеукраинской велогонки

Велосипедная ассоциация Мариуполя при поддержке Мариупольского городского совета и Фонда развития Мариуполя в минувшее воскресенье провела четвертый этап всеукраинского соревнования по Mini DH, или мини-даунхиллу (с английского downhill – «вниз с холма») – экстремальной гоночной дисциплине горного велосипеда, суть которой заключается в прохождении трассы по естественному рельефу склона горы на время.

В гонке приняли участие 42 человека – жители Одессы, Николаева, Полтавы, Киева, Днепра, Каменского (Днепродзержинска), Кременчуга, Мариуполя и даже Донецка. Всех велосипедистов, возраст которых варьировался от 16 до 40 лет, разделили на категории: девушки, юниоры, любители, мастера, элита.

По словам главного организатора мероприятия, депутата Мариупольского горсовета Владимира Курского, подготовка к соревнованиям проходила в течение нескольких месяцев: «Здесь работа кипела каждый день. Поиск партнеров гонки и подготовка трассы были тщательными и скрупулезными».

Утром, с 9 до 11 часов, трасса была открыта для тренировочных заездов. Длина дистанции составила 850 метров с перепадом высоты 50 метров. Разметка, сделанная с помощью ограничительной ленты, максимально возможное наличие препятствий в виде дропов разной величины, виражей, скоростных трамплинов, контруклонов, бревен, камней и корней – все это делало гонку еще интересней.

После полудня в Приморском парке, в районе мечети, состоялось торжественное открытие ­соревнований, организаторы и гости пожелали молодым экстремалам успехов и позитива.

На самых опасных и крутых участках и трамплинах были установлены десять маршалов. Согласно регламенту соревнований каждый велосипедист должен был принять участие в двух заездах, из которых выбиралось лучшее время.

Победители были награждены грамотами, кубками, медалями, сертификатами и, конечно, «жирными» велокомплектующими от спонсоров и партнеров состязаний.

Команда райдеров из Каменского поделилась впечатлениями после прошедшей гонки. Победитель категории «любители» Александр Чемерыс отметил: «Трасса была великолепна – скоростная, техничная. Мы довольны всем: сервис, организация на достойном уровне. Задача нашей команды была войти в десятку, в лучшем случае – в пятерку. Трасса все-таки не наша, домашняя, но мы справились».

По словам Владимира Курского, на этом веломарафон не заканчивается – мариупольцев и гостей города порадуют проведение детской велогонки в Городском саду, фанджампинг на День Нептуна, поездка в Бердянск в рамках велотура дружбы и велокубок Мариуполя ко Дню города.

Впереди еще три этапа

Первые три этапа по мини-даунхиллу прошли в Запорожье, Кривом Роге и Кременчуге. Всего же соревнования включают целых семь этапов, а значит, спортсменов ждут еще три города – Хуст, Харьков и Днепр. Завершающий этап пройдет 15 октября в Днепре, где наконец станет известно имя лучшего велогонщика 2017 года.

Итоги заездов

Девушки:

2 место Анна Кушнир;

1 место Кристина Приходько.

Юниоры:

3 место Иван Лаптин (Мариуполь);

2 место Роман Корота (Запорожье);

1 место Игорь Шишлов (Одесса).

Любители:

3 место Игорь Порожнюк (Одесса);

2 место Алексей Митин (Донецк);

1 место Александр Чемерыс (Каменское).

Мастера:

3 место Александр Олейник (Николаев);

2 место Дмитрий Лермонтов (Запорожье);

1 место Алексей Сежченко (Запорожье).

Элита:

3 место Константин Жебелев (Киев);

2 место Александр Заряда (Киев);

1 место Андрей Деркач (Киев).

В абсолютном зачете:

5 место Артем Федчук (Каменское);

4 место Константин Жебелев (Киев);

3 место Игорь Шишлов (Одесса);

2 место Александр Заряда (Киев);

1 место Андрей Деркач (Киев).

Катерина Бережная