Четверг, 20 июля 2017 года, № 73

Рекордные 200 баллов Фото Владислава Лупаненко: Без репетиторов и особых методик. Пытливый ум и любовь к истории помогли Руслане добиться блестящего результата.



Ученица ОШ №34 набрала максимальный балл на внешнем независимом оценивании по истории Украины В нынешнем году более 240 000 школьников сдавали ВНО. По украинскому языку и литературе лишь 2644 человека в стране набрали 195 баллов и выше, по истории Украины – 1169, английскому – 1528, а по математике – 1016. В нашей области восемь рекордсменов, которые набрали максимальные 200 баллов. В их числе и ученица мариупольской школы №34 Руслана Титова, которая писала тест по истории Украины. Увлеклась по-настоящему «Историю я учила только потому, что она мне нравится. Родители никогда не заставляли меня учить то, что было неинтересно. Для меня школьный курс по истории Украины был увлекателен в качестве интересной информации об эпохальных событиях. Я не воспринимала этот предмет как что-то обязательное, мне просто нравилось читать о том, какие события стали знаковыми, о том, каковы были причины и их последствия», – говорит Руслана. При этом мариупольчанка обошлась без репетиторов, и, по ее словам, огромная заслуга здесь принадлежит ее школьному преподавателю курса истории – Наталье Зинченко: «У меня был просто великолепный учитель! Ее методика заключалась не в простом заучивании дат и событий, она учила нас думать, обращать внимание на причинно-следственную связь, понимать, почему произошло то или иное событие, на ее уроках было очень увлекательно». Нужно много читать «Руслана всегда отличалась от других учеников тем, что ей этот предмет был очень интересен своими проблемными вопросами, дискуссиями, которые мы вели. Она постоянно что-то читала и вне школьной программы, в то время как остальные дети просто заучивали на память, – говорит Наталья Зинченко и добавляет: – В конце 9 класса я предложила сделать акцент при подготовке к выпуску на истории Украины. После городской олимпиады в 11 классе Руслана сказала мне, что решила сдать ВНО по истории Украины на 200 баллов. Я ответила: «Вперед!» – и все действительно удалось». Руслана Титова использовала лишь пособие 2011 года для подготовки к оцениванию и саму программу. По ее словам, все, что нужно для успешной сдачи экзамена, – натренированная память, упорство и искренняя любовь к предмету: «Никаких особых техник для запоминания цифр посоветовать не могу, сама их не использовала. У меня хорошая память, и для меня даты были самым легким, что приходилось учить». Поступать Руслана намерена на международные отношения или страноведение в КНУ имени Шевченко – желаем нашей мари­упольчанке успеха и зачисления на бюджет. Антон Луковников