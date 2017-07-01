Четверг, 20 июля 2017 года, № 73

«В археологии меня всегда привлекала романтика» Фото Владислава Лупаненко: Дыхание истории. Артефакты, найденные во время археологических экспедиций студентами и преподавателями МГУ.



Историк Вячеслав Забавин о призвании археолога и подлинной ценности находок Кто из нас в детстве не мечтал найти клад? Для многих эти мечты так и остались мечтами, но есть категория людей, для которых поиск сокровищ древних цивилизаций – обычная работа, причем археологи ищут сокровища не ради наживы, а чтобы восстановить ход человеческой истории. С одним из них, старшим преподавателем кафедры исторических дисциплин Мариупольского государственного университета, начальником археологической экспедиции МГУ и директором музея истории и археологии университета, встретился журналист «Ильичевца. Город». Наш разговор с Вячеславом Забавиным проходил в музее, который занимает одну из аудиторий исторического факультета МГУ. Отец известного в Мариуполе общественного деятеля Дмитрия Забавина рассказал, что в свою первую археологическую экспедицию отправился еще школьником, в далеком 1987 году. В 1998 году окончил истфак Донецкого государственного университета и навсегда связал свою жизнь с археологией. В университете Вячеслав Забавин возглавляет действующую на постоянной основе археологическую экспедицию, объектами исследований стали древние памятники археологии Мариуполя, Приазовья и Украины, которые имеют научную ценность, находятся в зоне строительных работ или разрушаются под действием времени и внешних факторов. Каждое лето в рамках археологической практики студенты-историки выполняют разведку и раскопки археологических достопримечательностей, которыми так богато Северное Приазовье. – Труд археолога – это в первую очередь рутинная работа по раскопке, очень редко удается наткнуться на что-то действительно необыкновенное, какой-то драгоценный артефакт. Что вас привлекло в этой науке? – Меня привлекла романтика экспедиций, возможность посидеть у костра, обменяться с коллегами мнением о той или иной находке. Мне было 16 лет, очень увлекали тайны древних цивилизаций, о науке тогда, понятно, речь не шла. И только в процессе изучения истории появились научные интересы. Мною движет постоянное стремление к открытиям. Вторая сторона – возможность общаться с единомышленниками. Археологическая экспедиция – это не производственный коллектив, а клуб по интересам, я бы так сказал. В этом году мы отправляемся в Закарпатье, едут первокурсники МГУ, преподаватели и бывшие выпускники, которые и после окончания вуза сохранили интерес к археологии. – Насколько привлекательно для археологов Северное Приазовье? Казалось бы, здесь уже все разведано, раскопано, ничего интересного найти нельзя… – Северное Приазовье – это часть огромного степного евразийского коридора, который протянулся от низовьев Дуная до предгорий Алтая. Это все пологие степи, по которым племена могли быстро перемещаться, распространяя свою культуру. Волны кочевников проходили через Северное Приазовье и оставляли свои следы, остатки материальной культуры, которые мы сейчас и пытаемся найти и исследовать. Особо отмечу так называемый Амвросиевский комплекс, где мы начали работать в 2009 году. Это эпоха палеолита, каменный век, 17-18 тысяч лет назад. Там открыта стоянка древнего человека и место его охоты на бизонов, именно там мы наши наскальное изображение этого животного, представленное в нашем музее. – Основная археологическая достопримечательность нашего края – это курганы. Наверняка вам пришлось работать на них… – В Донецкой области насчитывается более 7000 курганов. Что такое курган? Это древнее кладбище, некрополь. Оказалось, что это не просто место захоронения, а сложное инженерно-техническое сооружение, сродни египетским пирамидам, они и появились примерно в одно время. В Приазовье, в отличие от Египта, в условиях дефицита камня использовали так называемые земляные кирпичи. Поэтому и по форме курганы до разрушения напоминали египетские пирамиды. На самом верху устанавливали стелу или шест с конской гривой. Сейчас в Украине в первую очередь исследуются те курганы, которые близки к разрушению вследствие времени или воздействия человека. – Настоящей научной сенсацией стала находка вблизи Мариуполя останков доисторического мамонта, расскажите об этом подробнее. – Находка была сделана на территории Мангушского района. На берегу моря произошел обвал грунта – осенью прошлого года, в ноябре, море подмыло берег. В результате обнажились окаменелые останки доисторического животного. Местные жители во время прогулки по пляжу нашли эти фрагменты костей, сообщили сотрудникам Мариупольского краеведческого музея. Были найдены разрозненные фрагменты больших длинных трубчатых костей конечностей ископаемого млекопитающего и фрагменты бивня диаметром 25 см, они находятся частично и у нас здесь, в музее. По предварительному заключению киевских палеонтологов и геологическому слою залегания находки это, скорее всего, либо южный слон, либо динотерий, еще более ранняя ветвь семейства хоботовых. Но если южный слон – предок мамонта, то динотерий – абсолютно параллельная ветвь. – Каковы предполагаемые размеры этого животного? – Его высота в холке примерно 4,5 метра и вес до 12 тонн. – Ваш сын интересуется археологией, ездит с вами в экспедиции? – Дмитрий ездил со мной с пяти лет, ему это всегда было интересно, к тому же он имеет высшее историческое образование. Но в последнее время в связи со своей основной работой и общественной деятельностью у него не получается уделить внимание археологии. При этом он всегда помогает в организации экспедиций, живо интересуется последними новостями наших раскопок. Настоящая стоимость В 1988 году Вячеславу Забавину удалось найти золотую сережку киммерийского периода весом около четырех граммов, это самая драгоценная его находка. Но, по словам ученого, для настоящего археолога все же важнее историческая ценность находки. Александр Куртов