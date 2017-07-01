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Четверг, 20 июля 2017 года, № 73

Рro-творчество с Николаем Пожогиным

По волне памяти

Работа одного из самых интересных колористов Мариуполя. На выставке представлены два полотна Альберта Махотина.
Барбизонская школа. Полотно Василия Брензовича.

В нынешнем году отмечается десять лет, как в Мариуполе был проведен первый Международный фестиваль искусств «Мемориал имени Архипа Куинджи»

К этому событию в Центре современного искусства открылась выставка из собственных фондов. В экспозиции представлено более 80 работ различных направлений изобразительного искусства – от реализмавЂ‚довЂ‚постмодернизма, причем как известных и именитых мастеров со всей Украины, так и молодых, но уже довольно успешных художников.

«Мы показываем мариупольской публике очень интересную выставку, – рассказала Ирина Волкова, директор Центра современного искусства имени Архипа Куинджи. – Я считаю, что это концептуальноевЂ‚событие,вЂ‚ведь мы представляем картины, которыми пополняется наш фонд, в том числе и благодаря проведению мемориала. В последние годы у нас идет большая работа по восстановлению живописных полотен и оформлению графики. Нам выделяются средства, и наши специалисты занимаются фондо­сбережением. Сейчас мы выставили все оформленные работы, чтобы мариупольцы и гости города смогли оценить художественный потенциал последних десятилетий Украины».

ДиректорвЂ‚центравЂ‚отмечает: практически все международные и всеукраинские выставки проходят преимущественно в столице и многие художники стремятся стать участниками киевских выставок.  «Хотя выдающиеся мастера изобразительного искусства живут и творят во всех уголках нашей страны», – уверена Ирина Волкова.

Пройдясь по выставочным залам, отметим, что большинство мастеров кисти определенную часть творческого пути остаются верными реалистическому стилю, считая, что главная задача худож­ника – постоянно совершенствовать живописное мастерство. Понятно, что приверженцы реализма не поддерживают частую смену художественных ориентиров, однако отрадно, что они все же открыты новаторским поискам. Потому даже беглый анализ выставки позволяет сделать вывод, что в работах разных периодов заметно увлечение модерном, символизмом, авангардом, импрессио­низмом.

«Я настоятельно рекомендую мариупольцам и гостям города посетить выставку, посвятить досуг любованию прекрасными пейзажами, – советует Любовь Макаренко, заведующая художественным отделением школы искусств. – Хороши и авангардные, поисковые работы,  хотя сердцу старшего поколения, возможно, ближе классические, реалистические пейзажи, которые несут гармонию, душевное тепло автора. Ведь все мы учим и воспитываем своих детей на прекрасных примерах классической музыки и искусства, хотим, чтобы они выросли полноценными гражданами своей страны, умели не только откликаться на рекламные слоганы, но и проявлять лучшие человеческие качества».

Ирина Волкова,

директор Центра современного искусства:

«Нынешняя выставка призвана подчеркнуть значение «Мемориала имени Архипа Куинджи». Их проведено уже три, и Мариуполь доказал, что может достойно и с честью представлять творческое и музейное пространство Украины».

 

 

 

 

 

 

 

  


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