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Четверг, 20 июля 2017 года, № 73


Рождение новой семьи

С новым счастьем! Переехав в Мариуполь, Анна Шилова встретила здесь свою судьбу.

Мариуполь дарит переселенцам шанс начать благополучную жизнь

В наш город Анна Шилова перебралась вместе с родителями из села Саханка Новоазовского района, спасаясь от войны и жизни в подвале – только так во время обстрела можно хоть как-то себя обезопасить. И семья решилась на кардинальный шаг – переезд в ближайший украинский город, им оказался Мариуполь. «Долго переезжали с одного съемного жилья на другое – за полгода сменили четыре квартиры, но в Мариуполе очень отзывчивые и великодушные люди, позволяли нам жить буквально без арендной платы, оплачивать приходилось лишь коммунальные услуги. Наконец-то мы осели и смогли начать новую жизнь», – рассказывает переселенка Анна Шилова.

С чувством благодарности

Мариуполь стал для Анны новым домом, и для его процветания девушка готова трудиться не покладая рук. Ведь не секрет, что, когда люди живут более-менее благополучной жизнью, глобальные проблемы общества их практически не волнуют. У переселенцев все по-другому, они лучше других понимают, что такое родина, свободная независимая Украина, ради которой они уже сделали серьезный шаг. Именно в Мари­уполе семья переселенцев наконец рассталась со всеми ужасами боевых действий – мирный город не подвел их ожидания, полностью оправдав репутацию одного из самых безопасных в Украине.

Сегодня, почти через три года, Анна Шилова и ее родители иногда еще мечтают о возвращении в родное село, однако для этого нет самого главного условия: чтобы в Новоазовском районе вновь установилась украинская власть. Жить под началом непризнанной республики, в чужой стране они несогласны. С огромным уважением Анна отзывается о социальных службах, а особенно о своем кураторе Ольге Сопиной, сотруднике Левобережного центра социальных служб по делам семьи и молодежи. «Почти полгода ушло на то, чтобы восстановить мамину пенсию, но все это время мари­упольские соц­работники нас поддерживали, укрепляли в нас уверенность, что все получится, все будет хорошо. Спасибо большое за всю доброту и заботу, просто за человеческое отношение этих людей с большим отзывчивым сердцем», – благодарит местных соцработников новая мариупольчанка.

Живое свидетельство

Побывав в сложнейшей жизненной ситуации, Анна Шилова готова стать примером для сотен других переселенцев. Ведь пройдя через трудности, именно здесь, в Мариуполе, она поняла: в жизни очень много хорошего, нужно только верить в поддержку, развиваться и добиваться новых карьерных и жизненных высот. Столица Приазовья стала для Анны новым домом, и не только – она нашла в Мариуполе свою вторую половинку, обрела семейное счастье, о котором так мечтает каждая женщина. Буквально через год после переезда в Мариуполь Анна познакомилась с молодым человеком, и спустя время он сделал девушке предложение. Молодые люди сыграли свадьбу, вскоре у них родилась прекрасная малышка.

Нет никаких сомнений, что в этой семье растет маленькая украиночка, с прекрасным будущим, в динамично развивающемсявЂ‚Мариуполе,вЂ‚городе, ставшем форпостом Украины и подарившем мир, надежду и счастьевЂ‚тысячамвЂ‚временных переселенцев.

 

 

 

Владимир Щербаков  


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