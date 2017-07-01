Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 20 июля 2017 года, Четверг
«В бесконечном процессе познания и созидания нет ничего невозможного»
Объективная история
Рождение новой семьи
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Неравнодушная и активная

Четверг, 20 июля 2017 года, № 73


Неравнодушная и активная

Здесь и сейчас. Жизнь научила семью Верительник радоваться каждому мгновению.
Главное – вместе. Уехав из Донецка, семья обрела новый дом и душевное спокойствие в Мариуполе.

Новая мариупольчанка Светлана Верительник успевает совмещать работу, активное участие в родительском совете города и воспитание четырех детей

Светлана Верительник уехала из родного Донецка в 2014 году. События трехлетней давности она вспоминает сегодня как страшный сон.

Спасти детей

«Сначала из-за военных событий у мужа начались проблемы с работой, его перевели в Харьков. Я была беременна четвертым ребенком, своя квартира, родители и брат под боком – сорваться с места и последовать за мужем мне казалось непосильной задачей», – вспоминает Светлана. Впервые серьезно задуматься о переезде заставил случай. Вернувшись домой с обследования в роддоме, женщина открыла новостную ленту – увиденное ужаснуло: буквально через час после ее ухода в больницу попал снаряд. Это был первый тревожный звоночек. Светлана решила переждать опасность вдали от дома и купила билеты в Бердянск. «Мы думали, отдохнем месяц у моря, а тут пока все успокоится», – рассказывает новая мариупольчанка.

Тем временем ситуация в родном городе только ухудшалась. «Через несколько дней после того случая дети попросили испечь тортик. Муки дома не оказалось. Я быстренько сходила на рынок и взялась за приготовление. Отвлек телефонный звонок от мужа: «Света, что у вас там происходит? Ты в порядке?» Оказывается, на рынок, где я час назад выбирала муку, упал снаряд», – вспоминает Светлана.

Посовещавшись с мужем, Светлана Верительник решила не принимать поспешных решений и все-таки дождаться запланированного отпуска, но поехать в Бердянск было не суждено. За два дня до намеченной даты снаряд попал в соседний подъезд. «Это было ужасно. Все тряслось. Дети плакали. Мы несколько часов просидели в подвале, пока брат не увез нас оттуда на машине. Он же перевез меня и малышей в Харьков. О Бердянске уже речи не было, нужно было действовать решительно», – рассказала Светлана.

В Харькове она еще долго не могла отойти от потрясения, а слезы порой сами наворачивались на глаза. Харьковчане приняли их хорошо, но привыкнуть к городу семья не успела. Дела компании, где работал муж Светланы, шли плохо, и он попал под сокращение. Полгода безуспешных поисков работы пугали, но в конце концов удача улыбнулась и главе семейства удалось трудоустроиться в Мари­уполе.

Город у моря стал родным

«Мы с радостью переехали в Приазовье. Приняли нас очень хорошо. И квартиру мы быстро нашли, и соседи попались золотые: всегда помогут, с детьми посидят, проведают, словом добрым подбодрят. А главное – мы оба при деле, а дети с удовольствием ходят в садик. Сейчас муж работает в общественной организации, которая занимается правовой защитой переселенцев. Жизнь продолжается. В такие моменты ценности меняются, на первый план выходит жизнь и здоровье близких, возможность видеть их хотя бы изредка. Мама частенько приезжает в Мариуполь, так что нам больше не приходится самим сидеть за праздничным столом, как это было в Харькове», – рассказывает Светлана. Новая мари­упольчанка говорит, что наш город быстро стал для нее родным, поэтому она больше не чувствует себя переселенкой. Как мама четырех детей, неравнодушная и деятельная Светлана входит в родительский совет Мариуполя и принимает активное участие в его собраниях.

«Мы стараемся с оптимизмом смотреть на жизнь и хотим, чтобы дети не чувствовали себя лишенными сказки. Надо жить здесь и сейчас и действовать, – отмечает Светлана Верительник. – Если у нас есть сегодня возможность сходить с малышами в цирк – мы идем, есть возможность побаловать их вкусненьким – балуем. Ребята освоились на новом месте: ходят в садик, посещают различные секции и кружки. Мариуполь подарил нам безопасность. Здесь мы перестали жить в постоянном страхе, а занятия с психологом помогли избавиться от навязчивого беспокойства и неуверен­ности».

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Мацкова  


Другие новости выпуска № 73 от 20 июля 2017 года
  • Саботаж или халатность? /
  • Спрос ударил в нос /
  • Бюджетные шансы выросли /
  • Вячеслав Аброськин покидает Мариуполь /
  • В Мариуполе откроется камерная филармония /
  • Смелые планы /
  • Плата посреднику – деньги на ветер / Блог Юлии Франжевой
  • Обратная связь с Элиной Прокопчук /
  • Обновленная столовая в подарок /
  • Всему виной – старый водовод /
  • Коллектор сдан, дело за асфальтированием /
  • Городская афиша /
  • Книга-комикс об УПА презентована в Мариуполе /
  • Неравнодушная и активная /
  • Рождение новой семьи /
  • Рекордные 200 баллов /
  • «В археологии меня всегда привлекала романтика» /
  • Открыли новый маршрут / Город спорта с Александром Куртовым
  • Первый пошел / Город спорта с Александром Куртовым
  • Впервые в Мариуполе: даунхилл / Город спорта с Александром Куртовым
  • Мариуполь станет эпицентром массового рождения современной украинской музыки /
  • В Мариуполе горела многоэтажка /
  • «Гастролировали» в Запорожье /
  • Полиция проверит маршрутки /
  • По волне памяти / Рro-творчество с Николаем Пожогиным

     

    		•

    Архив выпусков
    Июль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31
    год:   месяц:


    Топ новости


    Спрос ударил в нос
    ЦНАП начал принимать документы для оформления биометрических паспортов, но на ажиотаже по-прежнему наживаются спекулянты Подробнее...


    Касается всей Украины
    Реинтеграция Донбасса – это не только деоккупация, восстановление и строительство, но и множество гуманитарных программ, считает Вадим Черныш Подробнее...


    «Вступ-2017»: в полной недоступности
    В мариупольских вузах открыты новые специальности, но подать заявление практически невозможно – не работает электронная база Подробнее...


    Без пересадок и кондиционеров
    Наши журналисты встретили и проводили харьковский и одесский поезда и ничему не удивились – все как всегда Подробнее...


    MRPL CITY 2017 прозвучал на всю страну
    В Мариуполь приехало немало гостей – они увидели мирный, доброжелательный город, теплое море и мегазвезд Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования