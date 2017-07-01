Четверг, 20 июля 2017 года, № 73

Неравнодушная и активная Здесь и сейчас. Жизнь научила семью Верительник радоваться каждому мгновению.



Главное – вместе. Уехав из Донецка, семья обрела новый дом и душевное спокойствие в Мариуполе.



Новая мариупольчанка Светлана Верительник успевает совмещать работу, активное участие в родительском совете города и воспитание четырех детей Светлана Верительник уехала из родного Донецка в 2014 году. События трехлетней давности она вспоминает сегодня как страшный сон. Спасти детей «Сначала из-за военных событий у мужа начались проблемы с работой, его перевели в Харьков. Я была беременна четвертым ребенком, своя квартира, родители и брат под боком – сорваться с места и последовать за мужем мне казалось непосильной задачей», – вспоминает Светлана. Впервые серьезно задуматься о переезде заставил случай. Вернувшись домой с обследования в роддоме, женщина открыла новостную ленту – увиденное ужаснуло: буквально через час после ее ухода в больницу попал снаряд. Это был первый тревожный звоночек. Светлана решила переждать опасность вдали от дома и купила билеты в Бердянск. «Мы думали, отдохнем месяц у моря, а тут пока все успокоится», – рассказывает новая мариупольчанка. Тем временем ситуация в родном городе только ухудшалась. «Через несколько дней после того случая дети попросили испечь тортик. Муки дома не оказалось. Я быстренько сходила на рынок и взялась за приготовление. Отвлек телефонный звонок от мужа: «Света, что у вас там происходит? Ты в порядке?» Оказывается, на рынок, где я час назад выбирала муку, упал снаряд», – вспоминает Светлана. Посовещавшись с мужем, Светлана Верительник решила не принимать поспешных решений и все-таки дождаться запланированного отпуска, но поехать в Бердянск было не суждено. За два дня до намеченной даты снаряд попал в соседний подъезд. «Это было ужасно. Все тряслось. Дети плакали. Мы несколько часов просидели в подвале, пока брат не увез нас оттуда на машине. Он же перевез меня и малышей в Харьков. О Бердянске уже речи не было, нужно было действовать решительно», – рассказала Светлана. В Харькове она еще долго не могла отойти от потрясения, а слезы порой сами наворачивались на глаза. Харьковчане приняли их хорошо, но привыкнуть к городу семья не успела. Дела компании, где работал муж Светланы, шли плохо, и он попал под сокращение. Полгода безуспешных поисков работы пугали, но в конце концов удача улыбнулась и главе семейства удалось трудоустроиться в Мари­уполе. Город у моря стал родным «Мы с радостью переехали в Приазовье. Приняли нас очень хорошо. И квартиру мы быстро нашли, и соседи попались золотые: всегда помогут, с детьми посидят, проведают, словом добрым подбодрят. А главное – мы оба при деле, а дети с удовольствием ходят в садик. Сейчас муж работает в общественной организации, которая занимается правовой защитой переселенцев. Жизнь продолжается. В такие моменты ценности меняются, на первый план выходит жизнь и здоровье близких, возможность видеть их хотя бы изредка. Мама частенько приезжает в Мариуполь, так что нам больше не приходится самим сидеть за праздничным столом, как это было в Харькове», – рассказывает Светлана. Новая мари­упольчанка говорит, что наш город быстро стал для нее родным, поэтому она больше не чувствует себя переселенкой. Как мама четырех детей, неравнодушная и деятельная Светлана входит в родительский совет Мариуполя и принимает активное участие в его собраниях. «Мы стараемся с оптимизмом смотреть на жизнь и хотим, чтобы дети не чувствовали себя лишенными сказки. Надо жить здесь и сейчас и действовать, – отмечает Светлана Верительник. – Если у нас есть сегодня возможность сходить с малышами в цирк – мы идем, есть возможность побаловать их вкусненьким – балуем. Ребята освоились на новом месте: ходят в садик, посещают различные секции и кружки. Мариуполь подарил нам безопасность. Здесь мы перестали жить в постоянном страхе, а занятия с психологом помогли избавиться от навязчивого беспокойства и неуверен­ности». Татьяна Мацкова