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Четверг, 20 июля 2017 года, № 73
Городская афиша
Городской дворец культуры «Чайка»
(пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88)
22 июля, 15:00 – заседание клуба любителей украинской песни и традиций.
23 июля, 11:00 – заседание клуба любителей театрального искусства.
23 июля, 17:00 – заседание клуба любителейвЂ‚современнойвЂ‚музыки «Кавер-Тайм».
Городской дворец культуры
(ул. Азовстальская, 13, т. (0629) 22-12-54)
22 июля, 13:00 – заседание англоязычного клуба.
23 июля, 11:00 – информационно-развлекательная программа «Аниматор».
23 июля, 16:00 – заседание музыкального клуба «Мариуполь-Дикси».
Художественный музей имени Архипа Куинджи
(ул. Георгиевская, 58, т. (0629) 33-32-09)
21 июля, 14:00 – торжественное открытие персональной выставки ректора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Андрея Чебыкина, посвященной 100-летию вуза.
Центр современного искусства
и культуры имени Архипа Куинджи
(пр. Металлургов, 25, т. (0629)33-22-26)
20 июля – 18 августа – выставка из фондов центра к десятилетию Международного фестиваля имени Архипа Куинджи.
20 июля – 18 августа – «Иди и смотри», выставка графики художника Валерия Татара (Мариуполь – Вена).
Центральная библиотека имени Владимира Короленко
22 июля, 14:00 – заседание клуба выходного дня «Ракурс»: информационный обзор творчества Сергея Герасимова, просмотр к/ф «У озера» (1970 г.)
Платформа «ТЮ»
(ул. Митрополитская, 19)
21 июля, 19:30 – премьера фильма «Онтология» мариупольского режиссера Александра Суровцова.
Свободное пространство Halabuda
(ул. Архитектора Нильсена, 60)
20 июля, 18:00 – открытая встреча с патрульными полицейскими, посвященная практике Community Policing (CoP).
Городской пляж
23 июля, 9:00 – праздник «День Нептуна».
Экстрим-парк
22 июля, 18:00 – ко Всемирному дню мороженого концертно-развлекательная программа «Новый год летом».
Городской сад
22 июля, 18:00 – концертная программа «Субботний вечер в кругу друзей».
Театральный сквер
22 и 23 июля, 16:30 – ретродискотека.