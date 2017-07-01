Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 20 июля 2017 года, Четверг
С праздником, металлурги!
«Вступ-2017»: в полной недоступности
Саботаж или халатность?
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Городская афиша

Четверг, 20 июля 2017 года, № 73


Городская афиша

Городской дворец культуры «Чайка»

(пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88)

22 июля, 15:00 – заседание клуба любителей украинской песни и традиций.

23 июля, 11:00 – заседание клуба ­любителей театрального искусства.

23 июля, 17:00 – заседание клуба любителейвЂ‚современнойвЂ‚музыки ­«Кавер-Тайм».

 

Городской дворец культуры

(ул. Азовстальская, 13, т. (0629) 22-12-54)

22 июля, 13:00 – заседание англоязычного клуба.

23 июля, 11:00 – информационно-развлекательная программа «Аниматор».

23 июля, 16:00 – заседание музыкального клуба «Мариуполь-Дикси».

 

Художественный музей имени Архипа Куинджи

(ул. Георгиевская, 58, т. (0629) 33-32-09)

21 июля, 14:00 – торжественное открытие персональной выставки ректора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Андрея Чебыкина, посвященной 100-летию вуза.

 

Центр современного искусства

и культуры имени Архипа Куинджи

(пр. Металлургов, 25, т. (0629)33-22-26)

20 июля – 18 августа – выставка из фондов центра к десятилетию Международного фестиваля имени Архипа ­Куинджи.

20 июля – 18 августа – «Иди и смотри», выставка графики художника Валерия Татара (Мариуполь – Вена).

 

Центральная библиотека имени Владимира Короленко

22 июля, 14:00 – заседание клуба выходного дня «Ракурс»: информационный обзор творчества Сергея Герасимова, просмотр к/ф «У озера» (1970 г.)

 

Платформа «ТЮ»

(ул. Митрополитская, 19)

21 июля, 19:30 – премьера фильма «Онтология» мариупольского режиссера Александра Суровцова.

 

Свободное пространство Halabuda

(ул. Архитектора Нильсена, 60)

20 июля, 18:00 – открытая встреча с патрульными полицейскими, посвященная практике Community Policing (CoP).

 

Городской пляж

23 июля, 9:00 – праздник «День ­Нептуна».

 

Экстрим-парк

22 июля, 18:00 – ко Всемирному дню мороженого концертно-развлекательная программа «Новый год летом».

 

Городской сад

22 июля, 18:00 – концертная программа «Субботний вечер в кругу друзей».

 

Театральный сквер

22 и 23 июля, 16:30 – ретродискотека.

  


Другие новости выпуска № 73 от 20 июля 2017 года
  • Саботаж или халатность? /
  • Спрос ударил в нос /
  • Бюджетные шансы выросли /
  • Вячеслав Аброськин покидает Мариуполь /
  • В Мариуполе откроется камерная филармония /
  • Смелые планы /
  • Плата посреднику – деньги на ветер / Блог Юлии Франжевой
  • Обратная связь с Элиной Прокопчук /
  • Обновленная столовая в подарок /
  • Всему виной – старый водовод /
  • Коллектор сдан, дело за асфальтированием /
  • Городская афиша /
  • Книга-комикс об УПА презентована в Мариуполе /
  • Неравнодушная и активная /
  • Рождение новой семьи /
  • Рекордные 200 баллов /
  • «В археологии меня всегда привлекала романтика» /
  • Открыли новый маршрут / Город спорта с Александром Куртовым
  • Первый пошел / Город спорта с Александром Куртовым
  • Впервые в Мариуполе: даунхилл / Город спорта с Александром Куртовым
  • Мариуполь станет эпицентром массового рождения современной украинской музыки /
  • В Мариуполе горела многоэтажка /
  • «Гастролировали» в Запорожье /
  • Полиция проверит маршрутки /
  • По волне памяти / Рro-творчество с Николаем Пожогиным

     

    		•

    Архив выпусков
    Июль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31
    год:   месяц:


    Топ новости


    Спрос ударил в нос
    ЦНАП начал принимать документы для оформления биометрических паспортов, но на ажиотаже по-прежнему наживаются спекулянты Подробнее...


    Касается всей Украины
    Реинтеграция Донбасса – это не только деоккупация, восстановление и строительство, но и множество гуманитарных программ, считает Вадим Черныш Подробнее...


    «Вступ-2017»: в полной недоступности
    В мариупольских вузах открыты новые специальности, но подать заявление практически невозможно – не работает электронная база Подробнее...


    Без пересадок и кондиционеров
    Наши журналисты встретили и проводили харьковский и одесский поезда и ничему не удивились – все как всегда Подробнее...


    MRPL CITY 2017 прозвучал на всю страну
    В Мариуполь приехало немало гостей – они увидели мирный, доброжелательный город, теплое море и мегазвезд Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования