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Вторник, 18 июля 2017 года, № 72


«Ника» выиграла гонку выходного дня

На всех парусах. Яхтсмены провели проверку на прочность перед регатой.

Чемпионат Донецкой области по парусному спорту – «Кубок Азовского моря», посвященный Дню металлурга, был перенесен в минувшую субботу из-за трагических событий на меткомбинате имени Ильича – при ремонте кровли погибли три человека. Вместо традиционной регаты яхт­смены решили провести так называемую гонку выходного дня.

В ней принимали участие 14 яхт различных классов и спортсмены разных возрастов. Маршрут пробега проходил между берегом и каналом – это очень удобно для зрителей, ведь можно следить за всеми перипетиями гонки.

«Яхтинг – это не только оздоровление, спорт и эстетическое удовольствие, это развитие мужества, разумного отношения к природе и ее законам, воспитание характера», – отмечает председатель общественного совета Федерации парусного спорта Донецкой области Александр Мармызов.

Не менее воодушевлены были ивЂ‚спортсмены, принимавшие участие в состязании. «Мне очень нравится. Ожидаю дальнейшего развития парусного спорта в Мариуполе. Яхтинг действительно хорош для здоровья, как физического, так и психологического, он снимает стресс, а главное, наш спорт – это визитная карточка морского города. Когда мы приходим в Бердянск на регату, люди на пляжах собираются, чтобы полюбоваться яхтами, пообщаться со спортсменами, ведь там не проводят подобные мероприятия, а у нас они нередки», – делится впечатлениями Михаил Коптик.

Александр Тимофеев в парусном спорте не так давно, но уже понял, насколько это полезное и интересное занятие. Как и все спортсмены, хочет добиться успеха, новых результатов. В этой гонке его команда на яхте «Ника» одержала победу.

Комментируя ситуацию с базой яхтенного спорта на водноспортивной станции «Азовсталь», Виктор Колесников, главный судья соревнований, отметил, что «по поводу инвестора вопрос остается открытым. Наш яхт-клуб является единственным в Донецкой области, мы работаем и как областная, и как городская федерация в одном лице, договор заключаем каждые четыре года, последний был подписан в 2016-м». Так что говорить, что Федерация парусного спорта не имеет никакого отношения к Мариуполю, по меньшей мере некорректно, считают яхтсмены и надеются, что парусам в Мариуполе быть.

 

 

 

Анжелика Романова, фото автора  


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