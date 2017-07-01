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Вторник, 18 июля 2017 года, № 72

Город спорта с Александром Куртовым

Мариуполь встречает Премьер-лигу!

И снова мяч у вратаря. Голкипер «Вереса» был одним из лучших в составе команды гостей.

Спустя три года в нашем городе снова состоялся матч команд элитного украинского дивизиона

Мариупольские любители футбола уже давно не видели воочию игру команд Премьер-лиги, поэтому заполнили стадион «Ильичевец» более чем наполовину. 8500 зрителей пришли поддержать обновленную мариупольскую команду. Праздник футбола стал достойным ответом тем немногочисленным скептикам, в первую очередь руководителям клубов «Карпаты» и «Динамо», которые все еще сомневаются в безопасности проведения матчей в Мариуполе.

Что касается самого поединка, то главный тренер приазовцев Александр Севидов выпустил в стартовом составе проверенных игроков. Из новичков свЂ‚первых минут на поле появились только Игорь Кирюханцев и Вячеслав Чурко. Игорь заменил на правом фланге обороны травмированного Насонова, а Вячеслав занял место Руслана Кисиля на левом фланге атаки.

С первых минут матча ФК «Мариуполь» прочно завладел инициативой. Хозяева поля уверенно контролировали мяч в центре поля, но вратарю «Вереса» практически не угрожали, футболисты команды гостей перекрыли все подступы к своим воротам. На 16-й минуте тренерскому штабу «Мариуполя» пришлось вносить коррективы в игровые построения команды, так как травму получил Фомин. Вместо Руслана на поле вышел Дмитрий Мишнев. Перед перерывом хозяева поля создали три опасных момента у ворот Бандуры, но ушли команды в раздевалки при счете 0:0.

Второй тайм также начался под диктовку подопечных Александра Севидова. На 64-й минуте Кожанов опасно выполнил штрафной удар, но мяч перелетел через ворота. Через три минуты хозяева поля создали самый верный момент для взятия ворот – Неплях вывел Кисиля один на один с голкипером «Вереса», но Бандура выиграл дуэль у Руслана. В конце матча уже футболисты «Вереса» попытались склонить чашу весов на свою сторону, но безуспешно. В итоге безголевая ничья, которая, конечно же, больше устроила гостей.

«Мы, наверное, сегодня немного больше заслужили победу, – сказал главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов. – Создали достаточно моментов. Я не говорю о судейских ошибках, когда судья не поставил два чистых пенальти. Эти моменты не мне комментировать и не мне разбирать. Сегодня играли две практически равные команды. После матча я сказал ребятам, что ничья – не тот результат, на который мы рассчитывали. Но и мы, и «Верес» показали, что старожилам Премьер-лиги будет нелегко.

Я очень рад, что сегодняшняя игра состоялась. Теперь не знаю, какие аргументы найдут «Карпаты» и «Динамо», чтобы не ехать в Мариуполь».

Составы футбольных команд

«Мариуполь»: Худжамов, Неплях, Вакуленко, Яворский, Кирюханцев, Кольцов, Рудыка, Кисиль (Виценец, 84), Кожанов, Чурко (Болбат, 71), Фомин (Мишнев, 18).

«Верес»: Бандура, Адамюк, Борзенко, Ищенко, Симинин, Карасюк, Кучеров (Морозенко, 88), Е.Пасич, Г.Пасич (Волошинович, 63), Степанюк, Сергейчук (Гринь, 56).

 

 

 

Фото Николая Коляды  


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