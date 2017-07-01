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Вторник, 18 июля 2017 года, № 72


В Гнутово взорвался трактор

В штабе АТО рассказали детали

Вчера, 17 июля, в результате взрыва трактора в поле поселка Гнутово ранения получили тракторист и сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информирует Совместный центр по контролю и координации и пресс-служба Нацполиции.

«На северо-восточной окраине поселка Гнутово, вероятно, на противотанковой мине ТМ-62 подорвался трактор «Беларус» местного сельхозпредприятия, который помогал пиротехническому расчету Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области проводить работы по очистке территории вблизи линии разграничения сторон от взрывоопасных предметов», – говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети.

Уточняется также, что в результате взрыва мины осколочную резаную рану правой ноги получил тракторист 1964 г. р., а у сотрудника ГСЧС 1994 г. р. врачи скорой помощи диагностировали осколочные ранения левой части тела, левой ноги и головы. Оба пострадавших доставлены в больницу, их состояние врачи характеризуют как удовлетворительное.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Донецкой области, трактор наехал колесом на мину в поле за 1,5 километра от жилых домов на выезде из поселка Гнутово.

Соб. инф.  


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