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Вторник, 18 июля 2017 года, № 72
Едва не погиб
Ребенок запутался в ремнях безопасности
Инцидент произошел в Мариуполе на автостоянке одного из магазинов в Приморском районе.
Родители оставили в машине двоих сыновей 10 и 7 лет, а сами отправились за покупками.
О несчастном случае сообщили правоохранители. По их словам, в воскресенье около 15:30 очевидцы проинформировали полицейских о чрезвычайной ситуации. «Дети заигрались так, что старший мальчик запутался в ремнях, произошло сдавливание шеи. Младший ребенок побежал звать взрослых. Когда родители прибежали, мальчик был уже без сознания. «Скорая» доставила ребенка в больницу, где был проведен комплекс реанимационных мероприятий», – прокомментировал начальник областного главка полиции Вячеслав Аброськин.
Сейчас мальчик находится в коме, его состояние медики оценивают как тяжелое.
Соб. инф.