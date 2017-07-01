Вторник, 18 июля 2017 года, № 72





Едва не погиб

Ребенок запутался в ремнях безопасности

Инцидент произошел в Мариуполе на автостоянке одного из магазинов в Приморском районе.

Родители оставили в машине двоих сыновей 10 и 7 лет, а сами отправились за покупками.

О несчастном случае сообщили правоохранители. По их словам, в воскресенье около 15:30 очевидцы проинформировали полицейских о чрезвычайной ситуации. «Дети заигрались так, что старший мальчик запутался в ремнях, произошло сдавливание шеи. Младший ребенок побежал звать взрослых. Когда родители прибежали, мальчик был уже без сознания. «Скорая» доставила ребенка в больницу, где был проведен комплекс реанимационных мероприятий», – прокомментировал начальник областного главка полиции Вячеслав Аброськин.

Сейчас мальчик находится в коме, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Соб. инф.