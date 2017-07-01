

Касается всей Украины

Реинтеграция Донбасса – это не только деоккупация, восстановление и строительство, но и множество гуманитарных программ, считает Вадим Черныш Подробнее...



«Вступ-2017»: в полной недоступности

В мариупольских вузах открыты новые специальности, но подать заявление практически невозможно – не работает электронная база Подробнее...



Без пересадок и кондиционеров

Наши журналисты встретили и проводили харьковский и одесский поезда и ничему не удивились – все как всегда Подробнее...



MRPL CITY 2017 прозвучал на всю страну

В Мариуполь приехало немало гостей – они увидели мирный, доброжелательный город, теплое море и мегазвезд Подробнее...



В Мариуполе стартовал грандиозный музыкальный фест

MRPL Сity 2017 собрал тысячи зрителей, и дождь не стал помехой Подробнее...