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Вторник, 18 июля 2017 года, № 72
Сгорела «Кулинария»
В минувшее воскресенье в три часа ночи возле магазина «1000 мелочей» по пр. Мира горел контейнер «Кулинария».
Как отметили в пресс-службе ГСЧС Украины, в 3:12 на телефон службы спасения от прохожего поступила информация о пожаре. Далее пошли звонки от обеспокоенных жителей дома №102 по пр. Мира. По их словам, было заметно несколько точек возгорания: пламя поднималось там, где были установлены кондиционеры. Жильцы справедливо опасались, что летняя жара и сильный ветер угрожают сохранности их квартир. Но надо отдать должное пожарным – сработали оперативно и профессионально. Спасатели 22-й ГСЧС смогли ликвидировать возгорание площадью 10 кв. м уже в 3:44. Причина пожара и размер нанесенного материального ущерба устанавливаются. Сейчас сгоревшие «раны» контейнера скрыты за черным полиэтиленом, идет следствие.
Катерина Бережная