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Вторник, 18 июля 2017 года, № 72


«Минер» угрожал взорвать предприятия

Злоумышленника задержали через несколько часов после звонка

Анонимный звонок о минировании двух металлургических предприятий Мариуполя поступил в кол-центр полиции в субботу, 15 июля. Неизвестный угрожал взорвать меткомбинаты через два дня после звонка, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий уже вскоре злоумышленник был задержан. Теперь за свои действия он будет отвечать перед законом. Звонивший оказался местным жителем 1969 года рождения. Он признался, что, когда звонил, находился в состоянии алкогольного опьянения и таким образом хотел обратить на себя внимание. Он никак не рассчитывал, что удастся установить, кто звонит, и тем более не ожидал, что уже через несколько часов полицейские постучат в его дверь», – сказано в сообщении.

Лжеминера не волновало, что его звонок поставит на ноги полицию всего города, который находится в нескольких километрах от места боевых действий.

«Только в июле поступило два ложных вызова, а с начала года – девять. Все – о минировании стратегически важных объектов, таких как ж/д и автовокзалы. Заведомо ложный вызов специальных служб влечет за собой наложение штрафа согласно ст.183 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также статья 253 Уголовного кодекса Украины («Заведомо не правдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности») предусматривает лишение свободы сроком от двух до шести лет», – уточняют в полиции.

Соб. инф.  


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