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Вторник, 18 июля 2017 года, № 72


Экологи промониторили ситуацию

Сергей Натрус посетил комбинат имени Ильича и «Азовсталь», в итоге отметил: природоохранные обещания металлурги держат

Меткомбинат «Азовсталь» посетила комиссия по вопросам выполнения природоохранных мероприятий и охраны атмосферного воздуха, созданная еще зимой после экологических слушаний в Мариуполе, проходивших в ПГТУ с активной дискуссией.

Рабочая группа, в составе которой представители облгосадминистрации, общественности и сотрудники департамента экологии, не так давно побывала на меткомбинате имени Ильича, теперь пришла очередь «Азовстали». Здесь комиссия посетила доменные печи №3 и №4 и проверила соблюдение графика природоохранных работ, чтобы оценить, как выполняет Группа Метинвест те экологические мероприятия, которые задекларировала.

Сергей Натрус, директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации, отметил: «На данный момент я могу сказать, что работы и график их выполнения

соответствуют задекларированным на общественных слушаниях. Это касается и меткомбината имени Ильича, и «Азовстали». Уровень выбросов, которые выделяет доменная печь №4, гораздо ниже, чем производят предприятия в Европе. Вы удивитесь, но это так». И добавил, что такого пристального внимания к метал­лургическому производству со стороны общественности и облгос­администрации еще не было никогда – ситуация под контролем, и позитивные экологические изменения в Мариуполе налицо.

Посещение промплощадки «Азов­стали» позволило комиссии реально оценить масштаб работы в рамках модернизации предприятия, и он впечатляет. На сегодняшний день азовстальская ДП №4 является одной из самых экологичных в Украине. Инвестиции на ее реконструкцию составили 92 млн долларов. Вскоре доменные печи №3 и №2 меткомбината «Азовсталь» переведут на технологию ПУТ, что позволит отказаться от природного газа, сократить потребление кокса и снизить затраты на выплавку чугуна.

Подводя итоги визита в Мариуполь, Сергей Натрус подчеркнул: «Конечно же, металлургическое производство оказывает влияние на окружающую среду, избежать этого невозможно. Но снизить это влияние с улучшением экологической составляющей – вполне реально, и мы в этом убедились».

Сергей Натрус сообщил, что со всеми документами относительно проведенных исследований и выводами комиссии можно ознакомиться на официальном сайте департамента экологии ДонОГА.

Антон Луковников  


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