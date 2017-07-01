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Вторник, 18 июля 2017 года, № 72
Награды металлургам
Звание заслуженного присвоили Константину Писмареву, орден «За заслуги» – Сергею Коломойцу
Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами двух мариупольских металлургов по случаю их профессионального праздника, сообщает MRPL.CITY. Соответствующий Указ №187/2017 опубликован 15 июля 2017 года на сайте главы государства.
За весомый личный вклад в развитие отечественной металлургической и горнодобывающей промышленности, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Петр Порошенко наградил орденом «За заслуги» III степени горнового меткомбината «Азовсталь» Сергея Коломойца.
Почетное звание «Заслуженный металлург Украины» присвоили директору по технологии и качеству меткомбината имени Ильича Константину Писмареву.
Всего согласно Указу Президента госнаградами было отмечено семь украинских металлургов Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.
Соб. инф.