ПроникновенновЂ‚звучалвЂ‚Гимн Украины в исполнении мари­упольского городского духового оркестра, добавляя торжественности и речам, и самому моменту. И казалось, даже грозовые тучи застыли, не смея нарушить дождем первый выпуск Академии полиции Донецкого юридического института МВД.

Теория плюс практика

Выпускников поздравил ректор ДЮИ МВД Виктор Бесчастный, подчеркнув, что в этот знаменательный день им вручается самое дорогое – безопасность людей. «Ваш осознанный выбор требует проявления недюжинной стойкости и мужества в стремлении верно служить Украине», – отметил ректор.

В процессе четырехмесячного обучения преподаватели не только вооружили новобранцев необходимыми знаниями, но и делились собственным опытом работы.

Курс подготовки в Мариупольской академии полиции проводился на базе среднего образования. Молодые полицейские изучали тактику, новую законодательную базу, постигали навыки общения с населением, основы фиксации, упреждений, профилактики и разъяснения правонарушений.

Заместитель начальника Луганского отделения полиции Александр Фелотов поздравил выпускников и поблагодарил коллег Донецкого управления полиции за помощь и поддержку в трудную минуту. Ведь за последние два года эти 28 молодых патрульных – первые в Луганской области.

Модная и сложная профессия

Первый выпуск сотрудников новой полиции, по словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, это праздничный и знаменательный день: «Надеюсь, что тот позитивный настрой, который сегодня виден в ребятах, с годами только окрепнет, невзирая на тяжелые трудовые будни. Все мы очень ждем скорейшего восстановления мира в Украине, у вас непростая работа. Возвращайтесь со службы домой, к своим семьям, живыми и преисполненными чувства выполненного долга».

После принятия присяги и вручения грамот и благодарностей выпускники торжественно промаршировали через площадь Воинов-освободителей, сделали фото на память. Надеемся, что профессиональный путь первых выпускников Мариупольской академии полиции, который начинается уже в этот вторник, будет полон побед и достижений.

А пока первые итоги вступительной кампании говорят о том, что это не последний выпуск: спрос на юридические специальности достаточно высок – по состоянию на 14 июля в ДЮИ МВД насчитывается около 500 зарегистрированных заявлений абитуриентов.

Легко не будет