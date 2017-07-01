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Вторник, 18 июля 2017 года, № 72


Административная станет Греческой?

В Мариуполе прошли общественные слушания по переименованию площади у горсовета

Общественные слушания, состоявшиеся в минувшую пятницу во Дворце «Молодежный», анонсировались накануне как слушания по проекту реконструкции Административной площади перед зданием Мариупольского горсовета. На деле же горожан созвали обсудить другой вопрос – переименования Административной площади в Греческую. Работы по реконструкции, как успели заметить мариупольцы, уже идут полным ходом, хотя проект с горожанами не обсуждался.

Председатель Центральной райадминистрации Владимир Петров, он же глава оргкомитета по проведению общественных слушаний, и Александр Каверин, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Мариупольского горсовета, озвучили, что меценат Пантелеймон Бумбурас, глава греческого благотворительного фонда, готов выделить 20 млн грн на реконструкцию площади, но при этом просит назвать ее именно Греческой. Если такое условие не будет соблюдено, инвестор отказывается выделять денежные средства на ремонт. Подобный несколько ультимативный подход не остался без должной реакции, но, парировал Петров, других альтернативных вариантов переименования площади на общественные слушания не поступало.

«На сегодняшний день состояние площади удручающее, материалы мощения изношены, также отсутствует система полива, освещения, нет урн и лавочек, не хватает парковок», – отметил Александр Каверин, объясняя необходимость реконструкции с привлечением инвестора.

Глава ФГОУ Александра Проценко-Пичаджи объяснила: «Пантелеймон Бумбурас является большим патриотом Украины, поэтому, когда он проехал по Мариуполю и увидел плачевное состояние центральной площади, высказал инициативу помочь городу». Кроме того, глава греческого общества обратила внимание на то, что Бумбурас уже оказал большую поддержку жителям Мариуполя – благодаря его помощи дети из прифронтовых сел бесплатно оздоровляются в здравницах Украины и Греции, также он помогает военным госпиталям.

Большинство присутствующих поддержали инициативу переименования, отметив, что греки сыграли в истории Мариуполя немалую роль и в настоящее время в городе проживает очень большая национальная диаспора.

Волонтер Мария Подыбайло выразила мнение, что город не станет менее украинским оттого, что площадь назовут Греческой. Также мариупольцы высказывали предложения назвать площадь именем Бумбураса, сохранив таким образом память о меценате. Были и другие варианты – назвать площадь Европейской, но такое мнение поддержки не нашло.

Денежные средства, выделенные спонсором, планируют направить на современное озеленение с системой полива, велодорожку, парковку, площадки для отдыха, новое освещение, современные элементы благо­устройства, а также восстановление фонтана.

Присутствовавшие на общественных слушаниях представители общественности и КСН интересовалась, когда будет начата реконструкция сгоревшего здания горсовета. Напомним, такой проект уже существует и в ближайшей перспективе здесь планируется оборудовать современный единый социальный центр, который в том числе будет заниматься вопросами переоформления пенсий для переселенцев.

В завершение встречи большинство мариупольцев проголосовало за переименование Административной площади в Греческую, окончательное же решение предстоит принять депутатам во время сессии горсовета.

Элина Прокопчук  


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