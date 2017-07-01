Вторник, 18 июля 2017 года, № 72

Касается всей Украины Фото Владислава Лупаненко: Общими усилиями. Министр Вадим Черныш приветствовал приезд еврокомиссара Валдиса Домбровскиса и уверен, что, побывав здесь, каждый чиновник захочет сделать больше для жителей Донецкой и Луганской областей.



Реинтеграция Донбасса – это не только деоккупация, восстановление и строительство, но и множество гуманитарных программ, считает Вадим Черныш Во время недавнего визита в Мариуполь вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш и председатель ДонОГА Павел Жебривский пристальное внимание уделили выполнению и поддержке гуманитарных программ, средства на которые выделяет ЕС. В частности, делегация посетила КПВВ «Гнутово», школу в поселке Талаковка и Центр поддержки семьи и молодежи по улице Шота Руставели в Мариуполе. Вадим Черныш отметил, что восстановление и реинтеграция Донбасса – это не проблема Донетчины и Луганщины, это проблема всей Украины. «Когда мы изменим отношение к тому, что это проблема двух областей, когда мы изменим эти установки и будем сопереживать гражданам, которые здесь живут, у нас и общество будет другим – объединенным, понимающим и разделяющим общие цели, прежде всего европейские», – подчеркнул министр. Он отметил, что сейчас в государстве в приоритете безопасность и оборона, и это правильно. Но, как профильному министру, ему хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось, например, обеспечению жильем переселенцев или тех, чьи дома разрушены в ходе обстрелов или боевых действий. Члены делегации затронули и проблему гуманитарного кризиса на оккупированных территориях, ведь после национализации там промышленных предприятий люди лишились работы и средств к существованию. «Мы переживаем, как живут там люди, в чем они нуждаются и как им помочь, но делаем это через международные гуманитарные организации, привлекаем доноров. Я был в ООН, мы сейчас говорим с еврокомиссаром. Говорим о том, что гуманитарные проекты нужны, речь идет не только о восстановлении и строительстве, но и о поддержке граждан Донецкой и Луганской областей, проживающих на неподконтрольной территории», – отметил Вадим Черныш. Что касается обсуждаемого в СМИ законопроекта о реинтеграции Донбасса, то Вадим Черныш говорит, что пока комментировать нечего – официального законопроекта нет: «Комментировать даже то, что было опубликовано уважаемыми медиа, не зная, является ли документ официальным, я не могу. Министерство не было привлечено к его разработке, процедура преду­сматривает дальнейшее согласование и с Верховной Радой, и с правительственными органами. Если такой документ официально поступит в министерство, мы подадим свои замечания». Напомним, как сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, соответствующий законопроект был разработан аппаратом СНБО вместе с экспертами, специалистами по вопросам безопасности. Однако Президент поручил провести консультации о содержании законопроекта совЂ‚стратегическимивЂ‚партнерами Украины. «Надеюсь, что после соответствующих консультаций в начале сентября закон будет внесен в Верховную Раду», – передает его слова «Укринформ». Существенных изменений законопроект, как можно судить по очередному опубликованному варианту, не претерпел. В нем все так же предлагается признать неподконтрольные территории оккупированными Российской Федерацией, идет речь о создании объединенного оперативного штаба, о приоритетности вопросов безопасности минских документов, о введении Президентом Украины при необходимости военного положения и др. В обществе как минимум отмечалось два всплеска обсуждения относительно реинтеграции ОРДЛО: в июне, после заявления Александра Турчинова, что АТО себя исчерпало, и в июле, когда в СМИ попал очередной вариант документа. Маргарита Пушко