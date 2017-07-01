Суббота, 15 июля 2017 года, № 71 Публично о личном с Николаем Пожогиным

«В бесконечном процессе познания и созидания нет ничего невозможного» Фото Евгения Носенко. Будущее страны. На протяжении многих лет Александр Чейлях – неизменный участник прсвящения в студенты.



Фото Владислава Лупаненко. Как увлечь студентов? Нужно быть не только отличным специалистом, но и менеджером и немного артистом.



Александр Чейлях о современной металлургии, студентах и науке Александр Чейлях достаточно частый гость на страницах нашей газеты, поскольку сегодня всеобщее внимание приковано к повышению эффективности взаимодействия между промышленными градообразующими предприятиями и учебными заведениями, которые готовят специалистов по необходимым для металлургии профессиям. Играющий тренер «Наш университет имеет богатый опыт такого сотрудничества, – рассказал Александр Чейлях. – Ведь мы уже более десяти лет осуществляем инновационный образовательный проект с комбинатом «Азовсталь» – «Школа – вуз – комбинат». С меткомбинатом имени Ильича у нас была «Ильичевская перспектива», а сейчас – ее современная версия «Шаг в будущее». Совместно с Мариупольским морским торговым портом реализовывали «Фарватер успеха». В рамках этих проектов мы уже подготовили сотни выпускников, отслеживаем, как складывается их профессиональная судьба, как они растут, строят свою карьеру. В общем, наработки есть, а опыт показывает, что объединение усилий дает хороший результат». Имея массу ученых степеней и званий, Александр Чейлях продолжает до сих пор читать лекции: «Дело в том, что процесс обучения – обоюдный, он не может быть односторонним. Кроме того, я уверен, и вся моя педагогическая деятельность тому подтверждение, что плохих студентов не бывает. Надо уметь увлечь слушателей своей специальностью, согласитесь, что материаловедению далеко до интересного чтива или увлекательной темы для беседы. Хороший лектор – это и менеджер, и специалист, и артист. Без этого никуда». Интересно, что сам будущий проректор с красным дипломом окончил и Таганрогский металлургический техникум, и Ждановский металлургический институт, являясь все годы Ленинским стипендиатом – то есть получал самые высокие выплаты. По тем временам не только почетное дело, но и материально обеспеченное. Флаг Польши в центре города Оставаться в форме Александру Чейляху позволяет огромный опыт общественной работы. Уже будучи аспирантом кафедры металловедения и термообработки металлов, он был избран председателем профкома института. Активно участвовал в движении студенческих строительных отрядов, во время летних каникул работал на стройках Калмыкии, Донецкой области, Мариуполя. «Мой отряд даже принимал участие в отделке парапетов и лестниц Дворца металлургов. Тогда был создан интернациональный отряд: поляки, немцы и мы, – вспоминает Александр Чейлях. – Поляки вывесили над вагончиком свой флаг, что бросилось в глаза проверяющему из райкома, дело завертелось и дошло до уровня первого секретаря горкома партии, куда меня и вызвали. Все обошлось даже без выговора – рядом установили украинский флаг». История ПГТУ – история всей страны «Вместе со всем Мариуполем мы будем отмечать День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, – подчеркнул Александр Чейлях. – Наш вуз был создан на базе ильичевского вечернего металлургического техникума, мы выпускаем специалистов-металлургов, и это наш общий праздник». Никто не станет отрицать, что молодым специалистам очень важно понимать собственные перспективы. Даже обучаясь уже по современным методикам, студенты все равно присматриваются, кто и как сегодня руководит самой значимой отраслью экономики. «И это правильно. В бесконечном процессе познания и созидания, в овладении специальностью и повышении мастерства нет ничего невозможного, нужно только не лениться в учебе и не стесняться спрашивать у профессионалов», – уверен Александр Чейлях. Наше досье Александр Чейлях, проректор по научно-педагогической работе Приазовского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор, научный руководитель кафедры материаловедения и перспективных технологий металлургического факультета ПГТУ, заслуженный работник образования Украины, действительный член Нью-Йоркской Академии наук (США), Международной кадровой академии, Египетского научного общества по термической обработке металлов.