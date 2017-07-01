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Суббота, 15 июля 2017 года, № 71


Тренерам поднимут зарплату

Тренерам-преподавателям ДЮСШ Мариуполя с 1 сентября повысят зарплату решением правительства. Как отметил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, решение правительства стало выполнением поручения премьер-министравЂ‚Украины:вЂ‚«Мы плодотворно отработали этот вопрос с представителями спортивной общественности в рабочих группах под председательством вице-премьера Вячеслава Кириленко. Очень благодарен всем коллегам из правительства, которые поддержали эту социально важную инициативу».

Соб.инф.  


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