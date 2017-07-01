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«Вступ-2017»: в полной недоступности
В мариупольских вузах открыты новые специальности, но подать заявление практически невозможно – не работает электронная база
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Без пересадок и кондиционеров
Наши журналисты встретили и проводили харьковский и одесский поезда и ничему не удивились – все как всегда
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MRPL CITY 2017 прозвучал на всю страну
В Мариуполь приехало немало гостей – они увидели мирный, доброжелательный город, теплое море и мегазвезд
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В Мариуполе стартовал грандиозный музыкальный фест
MRPL Сity 2017 собрал тысячи зрителей, и дождь не стал помехой
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Будни мариупольского почтальона
Тяжелые сумки, десятки километров пешком и бродячие собаки – это все есть, а вот «покращень», анонсируемых «Укрпочтой», мы не заметили
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