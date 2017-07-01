Суббота, 15 июля 2017 года, № 71

В Украину из РФ только по загранпаспорту Об особенностях пересечения границы рассказала Елена Ивашина, заведующая юрконсультацией Левобережного района: – С начала марта 2015 года изменились условия пересечения украинской границы для граждан РФ, которые действуют и в 2017 году: россияне могут попасть в Украину только по загранпаспорту. Отметку о въезде проставляют в паспорте. Время, проведенное в стране, не может превышать 90 дней. Вводится требование обязательной регистрации граждан РФ, находящихся на территории Украины, на месте их временного пребывания, а также им необходимо будет предоставлять информацию о передвижении по территории страны. Новые правила въезда в Украину не подразумевают получение медстраховки на весь срок нахождения в государстве. Но иногда оформление такого документа пытаются навязать. Обычно это происходит, когда иностранец путешествует на автомобиле. Часто при получении «зеленой карты» или украинского ОСАГО страховщики пытаются убедить в необходимости покупки ненужной медстраховки. От нее можно смело отказываться. Въезд для россиян начиная с 2014 года заметно усложнился. Отказать могут каждому, причины в таких ситуациях не объясняют. Запрет на въезд в Украину в основном касается мужчин в возрасте 18-60 лет, особенно путешествующих налегке, в одиночку либо в составе небольшой группы. Для беспрепятственного проезда мужчинам желательно заручиться поддержкой родственников, проживающих в Украине, которые смогут оформить нотариально заверенное приглашение, а затем переслать его почтой либо курьерской службой. Стоимость услуги нотариуса колеблется в районе 300 грн. Формально можно въехать и без приглашения, но его наличие увеличивает вероятность того, что на границе вас не развернут обратно. По российским законам ребенок может путешествовать за пределами РФ только с одним родителем и от второго согласие на поездку не требуется. Но для въезда в Украину из России такой документ нужен. Если ребенок едет ввЂ‚Украину самостоятельно или в сопровождении третьих лиц, то согласие на выезд из РФ потребуется от одного родителя. Согласие выдается на одну конкретную поездку, в документе строго оговариваются сроки выезда из РФ и возвращения обратно. То есть подготовить документ, например, на один год будет неправильным. На сегодняшний день наша юридическая консультация уже столкнулась с обращениями граждан по оказанию помощи в оформлении документов для пересечения границы Украины их родственниками. В частности, это касается пересечения границы детьми, которые родились в России и получили свидетельство о рождении, выданное РФ. И при этом мать является гражданкой Украины, а отец – гражданином РФ. Отметку в паспорте матери о ребенке в Украине отказываются ставить, в России автоматически ее не поставят, т.к. мать – гражданка Украины. Такой замкнутый круг будет не единственным, поэтому в законодательном плане новый пропускной порядок должен учитывать и человеческий фактор.