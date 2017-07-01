Суббота, 15 июля 2017 года, № 71

Таможня дает добро. Пока без биометрии Проверено другими странами. Мониторинг биометрических данных иностранцев, пересекающих границу, показал свою эффективность на международном уровне.



Недавнее заявление СНБО о введении биометрического контроля при пересечении границы Украины все еще остается заявлением На этой неделе на заседании СНБО было принято решение о модернизации контроля на государственной границе. По итогам совещания секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым было сделано заявление об изменении порядка въезда представителей иностранных государств на территорию нашей страны. Планировалось ввести биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают государственную границу Украины. Тем более что оцифрованная фотография и отпечатки пальцев уже достаточно давно стали неотъемлемой частью загранпаспортов в большинстве цивилизованных стран, отмечают эксперты. Ради безопасности Так, министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что особых неудобств гражданам иностранных государств это не принесет, так как биометрические паспорта по стандарту IKAO введены в употребление по всему миру уже давно (видимо, Украина очень отставала от всего мира, так как у нас биометрические паспорта вводятся только в 2017 году). Новый порядок пересечения государственной границы продиктован естественным стремлением повысить безопасность Украины. В первую очередь нововведение коснется ближайших соседей Украины, россиян. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что если гражданин РФ желает прибыть на территорию нашей страны, то он должен будет зарегистрироваться и предоставить Министерству иностранных дел Украины необходимые данные о себе, включая биометрические. Таможни оборудуют до нового года Понятно, что для реализации таких задач необходимо специальное оборудование и материальное обеспечение. Однако Александр Турчинов подчеркнул, что соответствующая техническая инфраструктура на всех пунктах пересечения границы и электронная система предварительной регистрации должны заработать не позднее 1 января 2018 года. В то же время если государственное финансирование на приобретение оборудования для таможенных пунктов пропуска поступит раньше, то не исключено, что новый порядок пересечения границы иностранцами заработает до конца 2017 года. Пока юристы не могут дать профессиональную оценку ситуации без готовой базы законодательных документов и нормативных актов по этому вопросу. «Сейчас это лишь озвученные планы СНБО, но отнюдь не утвержденная законодательная норма», – отмечают специалисты. Таким образом, на данный момент процедура въезда в Украину остается прежней, поскольку еще не закончена работа над законодательной,вЂ‚технической и электронной базами относительно нового порядка пересечения границы. Что касается жителей Крыма и Севастополя, то МИД Украины заверяет, что новый порядок пересечения границы не отразится на крымчанах. Они остаются гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории. Забегая вперед, можно предположить, что на практике все будет не так безоблачно, как в теории. Естественно, некоторые затруднения при воплощении в реальность бывают даже у самых гениальных законопроектов. Но согласитесь, вы ведь не держите входную дверь своего дома открытой. Так почему дверь на территорию нашей страны должна оставаться наивно рас­пахнутой? Каждый путешественник обязан знать Как прокомментировали ситуацию «Ильичевцу. Город» на горячей линии Государственной пограничной службы Украины, сейчас для въезда в нашу страну иностранца, с чьей страной не установлен визовый режим (например, гражданина РФ), требуется заграничный паспорт и предоставление следующих данных: адреса и цели пребывания, подтверждение финансового обеспечения для проживания и возвращения на родину, указанные в нотариально заверенном приглашении украинской стороны. Также, согласно украинскому законодательству, любой гражданин, пересекающий границу, может быть дополнительно опрошен работниками пограничной службы. Катерина Бережная