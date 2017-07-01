Суббота, 15 июля 2017 года, № 71

Бывших металлургов не бывает Ветераны отрасли и сегодня остаются примером для подражания и предметом гордости Сложная и вместе с тем почетная профессия металлурга остается делом сильных, трудолюбивых и стойких духом. Мастерство и ответственность этих людей заслуживают искреннего признания, уважения и глубокой благодарности, и не только в профессиональный праздник. В неоплатном долгу По доброй традиции в Мариуполе в минувший четверг чествовали ветеранов меткомбинатов имени Ильича и «Азовсталь». Еще задолго до начала торжественной части в фойе играла живая музыка, создавая прекрасное праздничное настроение. Ветераны общались, танцевали,вЂ‚фотографировались, и их лица сияли улыбками – радостны встречи с бывшими коллегами по цеху. Актовый зал был наполнен до отказа. Со сцены звучали поздравительные речи и добрые искренние пожелания от первых руководителей меткомбинатов имени Ильича и «Азовсталь», председателей проф­комов и советов ветеранов. От имени Рината Ахметова и генеральноговЂ‚директоравЂ‚Группы Метинвест Юрия Рыженкова, а также от себя лично поздравил ветеранов-металлургов генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко. «Огромное вам спасибо за то, что ковали славу предприятий, которыми мы сегодня гордимся, спасибо за нелегкий труд, благодаря которому о мариупольских меткомбинатах знает весь мир. Спасибо за опыт и профессионализм, которые позволиливЂ‚нашимвЂ‚предприятиям смотреть в будущее с уверенностью и быть конкурентными на мировом рынке металла. Спасибо за то, что передавали нам свои знания и умения – мы справимся с любыми вызовами и сложностями, которые стоят перед нашими предприятиями. Мы гордимся нашими ветеранами, ценим, уважаем и любим вас. И конечно же, будем делать все от нас зависящее, чтобы поддерживать вас в это непростое время», – пообещал Юрий Зинченко. Теплые слова в адрес ветеранов прозвучали и от и.о. генеральноговЂ‚директоравЂ‚меткомбината «Азовсталь», директора по инжинирингу Сергея Андрийченко: «Без вас были бы невозможны наши достижения. Именно вы стояли у истоков решения многих вопросов в области металлургии. Вашими руками были восстановлены производственныевЂ‚мощности,вЂ‚превратившиеся после войны в руины. В конце сороковых – начале пятидесятых годов прошлого века наши ветераны построили два мощнейших прокатных стана, в семидесятые годы запустили конвертер, благодаря которому меткомбинат «Азовсталь» стал жемчужиной отрасли. Благодаря нашим ветеранам, их знаниям, целеустремленности мы вырастили новое поколение молодых лидеров. Желаю вам добра, мира, удачи, благополучия. Спасибо за ваш нелегкий труд». Как всегда, поздравление председателя профсоюзного комитета меткомбината имени Ильича Михаила Подъяблонского было красочным: «Вы самые мудрые, восхитительные, изумительные и прекрасные. Металлурги были, есть и будут, потому что за ними – будущее». Его поддержал коллега, лидер профкома меткомбината «Азовсталь» Николай Лехов: «В металлургии случайных людей не бывает, такие попросту там не задерживаются. Уважаемые ветераны, я благодарен вам за вашу отцовскую поддержку и понимание, за ваш профессионализм и опыт, которым вы щедро делитесь». Слова признательности прозвучали и от председателя совета ветеранов меткомбината «Азовсталь» Тамары Ростовской: «Вы вложили свой труд в то, чтобы наши комбинаты были лучшими, чтобы наша сталь была лучшей. Дай бой вам здоровья, счастья и любви близких». «Дорогие ветераны, своим многолетнимвЂ‚героическимвЂ‚трудом вы заложили основу металлургии и являетесь ярчайшим примером для молодого поколения. Неиссякаемого оптимизма, успехов, любви близких, счастья, здоровья, всех благ!» – поздравил виновников торжества председатель совета ветеранов металлургического комбината имени Ильича Анатолий Проскурин. Слова благодарности и признательности очень важны для наших ветеранов, ведь бывших металлургов не бывает. Запах металла вдохновляет! Среди приглашенных на торжественное мероприятие – Владимир Киричков, проработавший на меткомбинате имени Ильича 43 года. Начинал свою трудовую деятельность в далекие шестидесятые, участвовал в подготовке первой плавки на конвертере, прошел путь от подручного сталевара до руководителя группы металлургических цехов и заместителя начальника конвертерного цеха. «Если любишь свою работу – она не в тягость. Запах металла меня вдохновляет. В металлургии работают сильные, смелые, решительные и преданные своему делу люди», – отмечает Владимир Киричков. «День металлурга для нашей семьи – особый праздник. Мои дед и отец были ильичевцами. Я сам трудился на этом меткомбинате 46 лет и ушел на пенсию в должности помощника начальника конвертерного цеха. Нашу трудовую династию продолжили дочь и зять – они также работают в конвертерном», – делится Николай Долгополов. Сергей Брык был машинистом тепловоза на «Азовстали» около сорока лет. «Работа очень нравилась, быть машинистом – это мое призвание! – отмечает ветеран. – После выхода на заслуженный отдых активно участвую в жизни совета ветеранов предприятия, мы проводим досуг интересно и увлекательно, организовываем поездки, ходим на концерты». Благодарность за настроение «Настроение замечательное, ветераны пришли на торжество красивые, нарядные, а музыка шикарная», – делится впечатлениями Леонид Тысевич, проработавший машинистом крана на меткомбинате «Азовсталь» более трех десятков лет. Ветераны двух мариупольских меткомбинатов выразили благодарность руководителям предприятий и управляющей компании Группы Метинвест за организованное для них праздничное мероприятие, а также за помощь и поддержку. Лучшим учителям посвящается Именно ветераны-металлурги на своем личном примере показали, как нужно любить свое предприятие, свой город и свою страну. И те высокие результаты, которых добились металлурги на сегодняшний день, – это итог кропотливого труда и самоотдачи многих поколений ильичевцев и азовстальцев. Именно для них, посвятивших десятки лет работе на мариупольских промышленных гигантах, был организован яркий праздничный концерт с участием творческих коллективов города. Юлия Франжева