Суббота, 15 июля 2017 года, № 71

В нашей памяти и наших сердцах Помним всех. Накануне профессионального праздника ветераны возложили цветы к памятнику ильичевцам, погибшим в годы Второй мировой войны.



Ильичевцы провели традиционный митинг в честь героев-металлургов Вчера, в преддверии Дня металлурга, состоялось ежегодное возложение цветов к памятному знаку ильичевцам, павшим во время Второй мировой войны, широко известному как сталеварская «ложка». Место встреч Почтить память героев-металлургов пришли руководители меткомбината имени Ильича, ветераны, представители общественных организаций и молодежь. «Мы ежегодно собираемся ввЂ‚преддверии нашего профессионального праздника, чтобы вспомнить тех, кто строил наше предприятие, кто отдавал жизнь за нашу родину, за наших людей и кого уже нет рядом с нами. Но они навсегда останутся в нашей памяти и наших сердцах, – отметил Михаил Цуркан, директор по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича. – Очень приятно, что на таких ветеранских встречах всегда присутствует молодежь, наше будущее, те, кто будут помнить о заслугах наших дедов ивЂ‚отцов и продолжать их славное дело». Михаил Цуркан поздравил ветеранов-ильичевцев с праздником и передал слова приветствиявЂ‚ивЂ‚благодарности от имени генеральноговЂ‚директоравЂ‚меткомбината имени Ильича Юрия Зинченко. Заслуженный металлург Украины Константин Куркчи отметил:вЂ‚«ИльичевскиевЂ‚традиции живы, их успешно претворяет в жизнь молодежь. На нашем заметно помолодевшем предприятии сегодня совершенно новые современные подходы, но ильичевский характер, ильичевский стержень остается, как и приоритеты – человек труда. Меняется руководство, меняются времена, но неизменным остается одно – социальная направленность нашего предприятия, которое думает не только о своих работниках и ветеранах, но и о благополучии нашего родного города». Он также выразил искренние слова благодарности от имени всех ветеранов руководству комбината имени Ильича и профсоюзному комитету за внимание и заботу, которые они оказывают. Герои на века Поздравил коллег-металлургов и председатель совета ветеранов меткомбината имени Ильича Анатолий Проскурин: «День металлурга – наш профессиональный праздник, один из самых главных в году. Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что восстанавливали в послевоенное время наш завод и ширили его славу и производственную мощь. Это вы были героями первых послевоенных пятилеток, вы были, есть и будете для молодого поколения ярчайшим примером для подражания». Минутой молчания участники митинга почтили память тех, кто ковал историю меткомбината имени Ильича, – Макара Мазая, Михаила Гонды, Владимира Бойко и многих других героев-металлургов. В завершение митинга мариупольцы возложили цветы к памятному знаку «ложка». Металлург по призванию Особо ветераны вспоминали о легендарном Владимире Семеновиче Бойко, Герое Украины, почетном президенте комбината имени Ильича, очень много сделавшем для процветания родного предприятия и Мариуполя. Антон Луковников