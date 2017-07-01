Суббота, 15 июля 2017 года, № 71

К детям с подарками К общему удовольствию. Родители благодарны металлургам: теперь детям поселка Украина есть где проводить активный досуг.



Пленэр для всех. Дети вместе с почетными гостями праздника рисовали родной город.



Игровую площадку для воспитанников специальной школы-интерната №37 открыли накануне Дня металлурга В Мариуполе немало славных традиций. Одна из них – подарки горожанам от металлургов в преддверии профессионального праздника. C наступлением летних каникул для мариупольской детворы открываются игровые площадки. Нынешний год не стал исключением. За счастливое детство В минувшую среду очередной подарок получили жители поселка Украина в Кальмиусском районе – на территории специальной школы-интерната №37 состоялось открытие не просто детской площадки, а игрового комплекса, на которое были приглашены жители близлежащих улиц и ученики расположенной неподалеку ОШ №24. И это не последний подарок металлургов горожанам – в честь Дня металлурга и горняка Группа Метинвест планирует открыть в городе еще три детские игровые площадки, бюджет проекта – более 400 тысяч гривен! «Уже не первый год общественный союз «Зеленый центр Метинвест» выполняет поручение наших металлургов – устанавливает и благоустраивает детские площадки, – рассказал Сергей Магера, координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест». – Это уже стало нашей традицией, когда мы на выделенные Группой Метинвест средства делаем подарки городской детворе, устанавливая современные игровые площадки. Ведь все мы хорошо понимаем, что звучащий здесь детский смех, светящиеся радостью глаза родителей – это тот позитив, который так нужен сегодня нам, нашему мирному Мариуполю». Традиции шефства По словам директора специальной школы-интерната №37 Елены Ковальчук, сотрудничество педколлектива этого учебного заведения с металлургами продолжается много лет. Рассказывая о новом игровом комплексе, директор подчеркнула, что ильичевцы, вникнув в проблемы интерната, два года назад установили спортивные тренажеры. Но площадка предназначена для детей старшего возраста. «Наши воспитанники проводят очень много времени на свежем воздухе, это способствует не только оздоровлению, но и социальной адаптации детей с соматическими заболеваниями, – рассказала Елена Ковальчук. – Мы обратились к генеральному директору меткомбината имени Ильича Юрию Зинченко от имени педколлектива, воспитанников и всех родителей. Ведь дети у нас находятся круглосуточно, и мы ратуем, чтобы развитие ребенка было полноценным. Игровая площадка нам в этом будет очень помогать». К слову, в последнее время среди воспитанников интерната появились дети переселенцев из Тельмановского и Новоазовского районов, в жизни которых теперь тоже станет чуть больше радости. Держать слово Почетные гости, прибывшие на праздник, вручили подопечным интерната подарки – комплекты настольных и развивающих игр. «Если металлурги говорят, что заботятся о детях и хотят помогать, то мы это чувствуем на протяжении многих лет, убедились на практике. Слова у наших заводчан не расходятся с делом, – поблагодарила на торжественном открытии игровой площадки всех работников градообразующих предприятий Мариуполя Елена Ковальчук. – Мы верим, что наша дружба и дальше будет продолжаться, воплощаясь в такие конкретные дела. Ведь чтобы воспитать ребенка, в него надо вложить много сил, терпения и средств». Во время праздничного мероприятия к нам подошла педагог-­организатор ОШ №24 Наталья Голощапова, которая сказала, что полностью согласна с коллегой: «Наш коллектив также связывает давняя дружба с меткомбинатом имени Ильича. Помощь в ремонте, новая мебель – все это благодаря вниманию ильичевцев, а недавно общественный союз «Зеленый центр Метинвест» благоустроил спортивную площадку, которая была установлена на школьном стадионе за счет средств областного бюджета». Даниил Картушин, ученик 6 класса школы-интерната №37, был очень рад появлению в школьном дворе игровой площадки: «Мне нравится здесь все: и качели, и песочницы, и башня с замком, – перечислил Даниил. – Я впервые участвую в таком празднике, с аниматорами, конкурсами и играми». Шумное веселье продолжалось дотемна – ребята с удовольствием осваивали новые качели-карусели и спортивные снаряды. Для родного города «Для Мариуполя важно, что металлурги продолжают помогать городу в его развитии, несмотря на все экономические трудности. Совместными усилиями мы меняем наш родной город в лучшую сторону», – сказал первый заместитель городского головы Александр Голтвенко. Николай Пожогин