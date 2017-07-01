Суббота, 15 июля 2017 года, № 71





Насколько «прозрачен» Мариуполь?

По итогам рейтинга Transparency International Ukraine нашему городу отвели спорное 57 место

В Мариуполе презентовали итоги рейтинга прозрачности власти, исследование проводила в 100 городах Украины антикоррупционная организация Transparency International UkraineвЂ‚совместновЂ‚с институтом политического образования.

Отметим, что такой рейтинг прозрачности сфер местной власти в Украине составлялся впервые, проект базируется на словацком опыте мониторинга.

«Сейчас городская власть получает все больше полномочий, мы хотим сделать так, чтобы децентрализация была успешной и не превратилась в децентрализацию коррупции», – заявила Катерина Цыбенко, руководитель проекта «Развитие прозрачности в городах Украины».

Для составления рейтинга прозрачности исследовался 91 показатель в 13 сферах, таких как информация о работе местной власти, закупки, гранты, социальные услуги, строительная политика, коммунальные предприятия, образование и другие.

Среди преимуществ Мариуполя – сфера образования, информирование о деятельности органов местного самоуправления и закупки. В последней сфере наш город стал лучшим в Украине. Несмотря на это, комиссия поставила нам 28 баллов из 100 возможных, таким образом, Мариуполь занял 57 место, а самым «прозрачным» городом, согласно исследованиям, стал Львов, набравший 59,7 балла и занявший первое место. за ним расположился областной центр Кировоградской области, 3 и 4 строки рейтинга заняли Ивано-Франковск и Николаев. Что касается столицы Украины, то ей досталось пятое место.

«Я думаю, приведенная информация не в полной мере отражает действительность происходящих в Мариуполе процессов, поскольку городская власть делает очень много для того, чтобы преодолеть барьеры, существовавшие здесь до того, как команда мэра Вадима Бойченко пришла в горсовет», – высказался по поводу презентации Михаил Ивченко, начальник тендерного управления Мари­упольского городского совета.