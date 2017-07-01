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Суббота, 15 июля 2017 года, № 71
Насколько «прозрачен» Мариуполь?
По итогам рейтинга Transparency International Ukraine нашему городу отвели спорное 57 место
В Мариуполе презентовали итоги рейтинга прозрачности власти, исследование проводила в 100 городах Украины антикоррупционная организация Transparency International UkraineвЂ‚совместновЂ‚с институтом политического образования.
Отметим, что такой рейтинг прозрачности сфер местной власти в Украине составлялся впервые, проект базируется на словацком опыте мониторинга.
«Сейчас городская власть получает все больше полномочий, мы хотим сделать так, чтобы децентрализация была успешной и не превратилась в децентрализацию коррупции», – заявила Катерина Цыбенко, руководитель проекта «Развитие прозрачности в городах Украины».
Для составления рейтинга прозрачности исследовался 91 показатель в 13 сферах, таких как информация о работе местной власти, закупки, гранты, социальные услуги, строительная политика, коммунальные предприятия, образование и другие.
Среди преимуществ Мариуполя – сфера образования, информирование о деятельности органов местного самоуправления и закупки. В последней сфере наш город стал лучшим в Украине. Несмотря на это, комиссия поставила нам 28 баллов из 100 возможных, таким образом, Мариуполь занял 57 место, а самым «прозрачным» городом, согласно исследованиям, стал Львов, набравший 59,7 балла и занявший первое место. за ним расположился областной центр Кировоградской области, 3 и 4 строки рейтинга заняли Ивано-Франковск и Николаев. Что касается столицы Украины, то ей досталось пятое место.
«Я думаю, приведенная информация не в полной мере отражает действительность происходящих в Мариуполе процессов, поскольку городская власть делает очень много для того, чтобы преодолеть барьеры, существовавшие здесь до того, как команда мэра Вадима Бойченко пришла в горсовет», – высказался по поводу презентации Михаил Ивченко, начальник тендерного управления Мариупольского городского совета.
Следует отметить, что рейтинг прозрачности составлялся лишь по информации, опубликованной на сайте городского совета, что вызвало немало споров во время презентации. Замечания высказывались по поводу недоступности информации, а также неудобства сайта для пользователей. В свою очередь представители городской власти заверили, что новый ресурс презентуют уже в июле, а в августе начнется его работа в тестовом режиме. Обещают, что к сайту будут подключены новые сервисы, которые помогут пользователям иметь прямой доступ к системе ProZorro, «Открытый бюджет», «Социальный инспектор» и многим другим программам.