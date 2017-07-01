Суббота, 15 июля 2017 года, № 71

Задумались о e-школе В Мариуполе состоялась презентация проекта «Прозора школа»: педагогам идеи понравились, но кто будет воплощать их в жизнь – вопрос Среднее образование в Мариуполе нуждается в реформировании, считают авторы проекта «Прозора школа». В минувшую среду в ЦентревЂ‚общественныхвЂ‚инициатив прошла презентация комплексно-целевой программы. Она не затрагивает методологию преподавания, а имеет другие цели, поясняют кураторы проекта. «Недавно мы делали анализ, который показал, что с 2011 по 2016 год в Мариуполе на сферу образования тратилось не более 10% бюджета с учетом образовательной субвенции», – говорит один из авторов проекта Петр Андрющенко. Программа предполагает несколько стратегий: создание e-школы (электронных сервисов, которые облегчат жизнь родителям и директорату), финансовую прозрачность, наличие школьного самоуправления и мотивацию учителей. Предлагается внедрить электронную регистрацию для поступления в начальную школу, единый сервис кружков и внеклассных занятий, которые проводятся в учебных заведениях, а также создание рейтинга учителей и школ. С помощью электронных ресурсов общественники предлагают следить и за финансами – родители должны знать о том, как распределяются школьные средства. Кроме того, по мнению разработчиков проекта, необходимо создание наблюдательных советов, в которые будут входить родители. Привлечь специалистов в наш город и сделать Мариуполь одним из самых привлекательных для старта карьеры молодого учителя авторы программы хотят несколькими способами: молодым специалистам предоставлять жилье, а за успехи в олимпиадах и конкурсах выплачивать дополнительные средства. Кроме того, предусматривается выделение местным бюджетом грантов для реализации школьных проектов, нацеленных на улучшение методологии преподавания и внедрение инноваций. «Мы считаем, что эта программа в случае ее принятия способна не только восстановить доверие между преподавательским составом, родителями и городскими властями, но и повысить уровень образования», – делится ожиданиями Петр Андрющенко. На презентации также присутствовали Татьяна Братчикова, недавно назначенная директором департамента образования, директора школ, депутаты и учителя, которые в свою очередь отметили, что многое из предложенного в программе уже существует и используется на практике. Спуская общественников с неба на землю, педагоги также говорили о том, что в школах нет специалистов, которые могли бы уделять много времени наполнению сайтов своевременной и актуальной информацией (иначе какой в ней будет смысл, если она не будет соответствовать действительности?) и созданию электронных сервисов. Но и педагоги, и общественники сошлись во мнении, что уже сам конструктивный диалог будет способствовать началу позитивных изменений в сфере образования. Элина Прокопчук