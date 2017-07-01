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Суббота, 15 июля 2017 года, № 71


На слуху: значимые события недели

Верховная Рада ушла на каникулы

Спикер Андрей Парубий закрыл в пятницу шестую сессию VIII созыва парламента. За время ее работы было проведено 65 пленарных заседаний, принято 125 законов в целом, из них 25 ратификаций, 38 законов в первом и повторном чтениях. На осень оставлены медреформа, реформа образования. Проект пенсионной реформы принят за основу. Седьмая сессия ВР начнется 5 сентября 2017 года.

Мариуполю сократили подачу воды

В связи с задолженностью «Горводоканала» перед КП «Компания "Вода Донбасса"» 13 июля была уменьшена подача воды в Мариуполь. Сокращение составило 15% от общего суточного объема. Ограничено водоснабжение жителей Приморского и Центрального районов, поселков Кальмиусского района, а также Сопино и Лебедино. Когда верстался номер, стало известно, что подача воды возобновлена.

Депутаты Европарламента посетили город

В рамках рабочего визита наш город посетили евродепутаты Дариуш Росати и Махаел Галер в сопровождении нардепа Марии Ионовой. Они встретились с городским головой Вадимом Бойченко, чтобы выяснить, в какой европейской поддержке нуждается город. Гости побывали в социальном общежитии и ЦНАПе. Также вчера Мариуполь посетил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Идет утепление корпуса педиатрии

Фасад здания педиатрического корпуса КУ «Мариупольское территориальное медицинское объединение здоровья ребенка и женщины» утеплят за 4 млн 400 тысяч гривен. В связи с децентрализацией все коммунальные расходы учреждений здравоохранения и образования легли на плечи городских властей. Термомодернизация зданий школ и больниц позволит Мариуполю экономить.

Акция в поддержку Олега Сенцова

12 июля, накануне дня рождения украинского режиссера, сценариста и писателя Олега Сенцова, мариупольцы прочитали его пьесу «Номера» и посмотрели фильм «Процесс», а также написали ему письма. Акция проходила в арт-платформе «Тю». Режиссер отбывает наказание в России по обвинению в подготовке теракта в оккупированном Крыму. Ряд правозащитных организаций называет дело сфабрикованным.

  


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